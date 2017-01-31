128 دراجاً على خط انطلاق «طواف دبي» اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح اليوم، النسخة الـرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بمشاركـة 128 دراجاً ينتمون إلى 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، وتم تقديم الفرق المشاركة في النسخة الرابعة مساء أمس، في احتفالية 5 نجوم في فندق «ويستن»، بأسلوب مبتكر.

وضمن التحضيرات المكثفة لانطلاق الحدث، اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، في مكتب سموه بديوان الحاكم، على آخر الاستعدادات الجارية، وذلك خلال استقبال سموه وفـد اللجنة العليا المنظمة للطواف برئاسة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي.

وضم في عضويته أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات نائب رئيس اللجنة، وحريز المر بن حريز مدير الطواف، وعمران الجسمي مدير قسم العلاقات في مجلس دبي الرياضي، وحارب آل علي مدير العلاقات الدولية في اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، واستمع سموه من الوفد إلى خط سير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية ومراحله المختلفة.

ترحيب

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال اللقاء بوفد اللجنة المنظمة للطواف، مشيداً بمبادرة وفكرة تنظيم الطواف ليشمل مختلف إمارات الدولة، من أجل إبراز النهضة الحضارية والسياحية في الدولة.

وأكد سموه أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تولي الرياضة اهتماماً كبيراً، باعتبارها نشاطاً مهماً لأفراد المجتمع، ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والصحة.

وقال سموه: إن إمارة عجمان على استعداد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة لإنجاح طواف دبي الذي سيعبر عجمان متوجهاً إلى أم القيوين ورأس الخيمة غداً، ووجه سموه جميع المسؤولين في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات لتسهيل مهمة خط سير الطواف، وتقديم كل الدعم للجنة المنظمة، معبراً سموه عن شكره لمجلس دبي الرياضي وللجنة المنظمة، لجهودهما في التنظيم والاستعدادات المتميزة.وفي ختام اللقاء، تلقى سموه درع الطواف من سعيد حارب، تقديراً لما يقدمه من دعم للرياضيين والشباب.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والعميد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم، والمهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، وأحمد إبراهيم رئيس مكتب سمو ولي العهد، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة.

نجاح للجميع

وأعرب سعيد حارب عن سعادته والوفد المرافق بلقاء سموه، وباستقبال سموه وفد اللجنة المنظمة للطواف وتوجيهاته بتوفير كل سبل الدعم والنجاح للطواف أثناء مروره بإمارة عجمان.

وأكد حارب أن نجاح الطواف يعد نجاحاً للجميع، لأنه سيطوف كل إمارات الدولة ومدنها، مشيراً إلى حرص مجلس دبي الرياضي على أن يصل الطواف إلى أكبر عدد من المناطق، وأن يشاهد العالم روعة وطننا وجمال التنوع الطبيعي فيه وجمال مدننا، وعشق أبنائه للرياضة عموماً وللدارجات الهوائية على نحو خاص.

تحديثات

وتشهد النسخة الرابعة من الطواف العديد من التحديثات، وأهمها زيادة مراحل الطواف إلى خمس مراحل بدلاً عن أربع، كما جرى في النسخ الثلاث السابقة، إضافة إلى زيادة المسافة الإجمالية التي سيقطعها الدراجون، والتي تصل إلى 865 كيلومتراً، كما يمر الطواف بست من إمارات الدولة هي: دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

ويبدأ السباق في العاشرة والنصف صباحاً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المقر الرئيس للطواف، حيث تنطلق المرحلة الأولى التي تحمل اسم نخيل ويقطع خلالها المشاركون 181 كيلومتراً، وتمر هذه المرحلة بمجموعة من معالم مدينة دبي ومن أبرزها منطقة المرموم التي تتميز بالرياضات التراثية، خصوصاً سباقات الهجن، ومضمار القدرة للدراجات الهوائية، مروراً بعقارات جميرا جولف وجزيرة جميرا وانتهاءً بنخلة جميرا والواجهة المائية لمنتجع أتلانتس.

أما المرحلة الثانية التي أطلق عليها اسم «رأس الخيمة»، فتنطلق غداً ويقطع خلالها الدراجون 188 كيلومتراً عبر أربع إمارات مختلفة هي: الشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، وسيمر المتسابقون بعدة معالم من بينها حي دبي للتصميم، ومجمع جزيرة المرجان الذي يضم عدداً من الجزر الرائعة.

وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 200 كيلومتر، وتحمل اسم مرحلة واحة دبي للسيليكون، وستمتد من دبي إلى منطقة العقة، وتعتبر ملمحاً جديداً في النسخة الرابعة للطواف، وسيعبر الدراجون شاطئ الفجيرة وصولاً إلى العقة.

وستصل المرحلة الرابعة وهي مرحلة «ويستن» إلى سد حتا، مروراً بدبي والشارقة ورأس الخيمة، بمسافة إجمالية تصل إلى 172 كيلومتراً، وسيخضع المتسابقون لاختبار التسلق مرتين بنسبة 11 % قبل الوصول إلى محطة ختام هذه المرحلة التي تعتبر تحدياً مثيراً للدراجين.

وتبلغ مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة التي تحمل اسم «مراس» 124 كيلومتراً، وتعبر عدداً من معالم مدينة دبي ومنها مضمار ميدان لسباقات الخيول الذي يستضيف سنوياً كأس دبي العالمي للخيول، ثم حديقة مشرف والممزر، المنطقة التاريخية في ديرة، ميناء راشد وعلم الاتحاد، وسيكون ختام الطواف في قلب مدينة دبي وبالقرب من برج خليفة في منطقة «سيتي ووك».

تضم قائمة الأبطال المشاركين العديد من الأسماء اللامعة في عالم سباقات الدراجات، في مقدمتهم البريطاني مارك كافينديش بطل النسخة الثانية، والألماني مارسيل كيتيل الفائز بثلاث مراحل في النسخة الأولى، وبطل النسخة الماضية إلى جانب الإيطالي إيليا فيفياني وصيف العام الماضي، وينضم إلى قائمة المشاهيرالمشاركين في الطواف في نسخته الثالثة البطل الإماراتي يوسف ميرزا ضمن فريق الإمارات أبوظبي الذي يخوض الطواف لأول مرة منذ تأسيسه الشهر الماضي.

عروض وتذكارات في القرية

تشتمل قرية الطواف على عروض متنوعة للجماهير ومتجر لبيع منتجات الطواف من ملابس خاصة بالدراجات والتذكارات التي تحمل شعار الطواف، ويأتي افتتاح المتجر الذي سيعمل طوال الأيام الخمسة، تلبية لطلبات الجمهور وعشاق ركوب الدراجات الراغبين في الحصول على المنتجات الخاصة بالطواف، باعتباره منتجاً مميزاً تم تصنيعه من خامات ذات جودة عالية ووفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كيتل يتحـدى منافسيه ويطمح للحفاظ على اللقب

تحدى الألماني مارسيل كيتل، دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، منافسيه في النسخة الجديدة لطواف دبي، وأعلن أنه جاء إلى دبي للحفاظ على لقبـه، وقال: أحتفظ بذكريات جميلة هنا في دبي، وإنه لأمر مثير أن أعود للدفاع عن لقب العام الماضي وسط منافسة قوية من نخبة أفضل متسابقي العالم.

وأضاف: ليس هناك تغيير في سقف الطموحات بالنسبة لي أو الفريق، نحن عازمون على الحفاظ على اللقب.وأكد الدراج الألماني أنه سعيد بالعودة إلى دبي للمرة الرابعة على التوالي، وأنه على أتم الجاهزية والتركيز لتحقيق لقب آخر لفريقه كويك ستيب.وأوضح كيتل أن طواف دبي مناسب جداً لدراجي السرعة، نظراً لكونه يقام على مسارات منبسطة وغير معقدة، باستثناء مرحلة حتا.