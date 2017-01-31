بطولة أستراليا المفتوحة..حديث النجوم

سلطت أضواء مواقع التواصل الاجتماعي، نحو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي تعد إحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، حيث تميزت بردود الأفعال على الانتصارات، والتهاني والتبريكات.

نجم التنس السويسري روجر فيدرر الذي توج بلقبه الثامن عشر من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، والأول له منذ خمس سنوات، بعد تغلبه على الإسباني رافائيل نادال في مباراة مثيرة بنهائي البطولة، نشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو يحمل كأس البطولة، ومغرداً بالرقم 18 في إشارة لعدد ألقابه في بطولات الغراند سلام.

وتلقى فيدرر التهاني من عدد من اللاعبين والرياضيين، خاصة من نادي ريال مدريد الإسباني، حيث غرد النجم الألماني توني كروس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بصورتين، الأولى لفريقه بعد انتصارهم على ريال سوسيداد، وتعزيز صدارتهم للدوري الإسباني، والثانية كانت لروجر فيدرر ورافائيل نادال عقب التتويج بالبطولة.

وقال النجم الألماني في تعليقه على الصورتين: «لم تكن نهاية أسبوع سيئة».

كما هنأ إنزو زيدان لاعب «ريال مدريد ب»، وابن النجم الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام» النجم السويسري قائلاً: «تهاني إلى الأعظم في كل الأوقات، شكراً فيدرر».

علاقة مميزة

ومن جانب آخر، عبرت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، عن سعادتها البالغة بتتويجها بلقبها الثالث والعشرين من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً، عقب تغلبها في المباراة النهائية من بطولة أستراليا المفتوحة على شقيقتها الكبرى فينوس.

وقالت سيرينا: «أنا لست وحيدة في القمة خاصة عندما تكون معي أعز صديقة لي فينوس، هذا هو اللقب 23، ويالها من ليلة رائعة لعائلتي».

ومن جانبها، ردت فينوس على شقيقتها عبر «أنستغرام» قائلة: «ويالها من سنة رائعة، والقادم سيكون مذهلاً».