570 ألف درهم جوائز كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة من ألمع الأسماء في عالم الفروسية، في النسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والتي تقام فعالياتها 24 و25 فبراير المقبل في نادي أبوظبي للفروسية.

وتمثل البطولة تجمعاً لأمهر الفارسات والفرسان من كافة أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة 120 فارسة وفارسا من أكثر من 20 دولة، وتم رصد 570 ألف درهم جوائز للفائزين في الفئات المختلفة، وقررت اللجنة المنظمة استمرار فتح باب التسجيل حتى ما قبل انطلاق البطولة بيوم واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس بفندق ماريوت داون تاون في أبوظبي بحضور الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعدنان سلطان مدير نادي أبظبي للفروسية، وخالد الجنيبي ممثل اتحاد الإمارات للفروسية، وأحمد القبيسي مدير التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، والفارسة الإماراتية ميثاء الهاجري.

دعم

ووجهت الدكتورة مي الجابر الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على حرصها الدائم على تنمية وتشجيع المرأة الإماراتية ودعمها لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها، وقالت: تعد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي لقفز الحواجز من أهم الفعاليات الرياضية التي تنظمها الأكاديمية.

ونحن فخورون بما حققته البطولة من حصولها على اعتراف عالمي، وترسيخ مكانتها كإحدى الفعاليات الرئيسية لرياضة الفروسية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ونتوقع مشاركة أوسع هذا العام مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وشارك في النسخة الماضية من البطولة 92 فارسة وفارساً من 17 دولة.

احتياجات

وأشادت الجابر بالتوسع المتميز الذي تشهده البطولة هذا العام، تلبيةً لاحتياجات الزوار من كافة أطياف المجتمع، حيث تشهد النسخة الرابعة انطلاق «قرية الفروسية»، والتي ستتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المرتبطة برياضة الفروسية والمتوفرة بشكل مجاني للزوار من العائلات والأصدقاء، بهدف تعريفهم برياضة الفروسية المتأصلة في ثقافتنا.

تشجيع

ووجه أحمد القبيسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على سعيها الدؤوب لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة وتشجعيها على اتباع أسلوب حياة صحي، فضلاً عن تنمية المواهب الرياضية الوطنية وزيادة نسبة مشاركة السيدات في البطولات الرياضية المختلفة، وقال: نحن سعداء لعودة البطولة هذا العام بنسختها الرابعة كونها تعزز من مكانة رياضة الفروسية باعتبارها مكوناً أساسياً للتراث الإماراتي، كما تدعم مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية.

حيث تستقطب باستمرار أبرز المواهب الرياضية من كافة أنحاء العالم، ومن جانبه، يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على دعم فعاليات ومبادرات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، توافقاً مع رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية متميزة تستضيف كبرى الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.

من جهته أكد عدنان سلطان أن البطولة تعد تتويجاً للجهود المبذولة من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي تهدف إلى تشجيع النساء والفتيات الإماراتيات على ممارسة رياضة الفروسية، مشيراً إلى جاهزية نادي أبوظبي للفروسية لاستضافة فعاليات البطولة وإخراجها بالشكل المتميز.

اعتراف

تتمتع بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي لقفز الحواجز باعتراف إقليمي ودولي واسع منذ انطلاقها عام 2013، وذلك في أعقاب حصولها على مصادقة الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية عام 2015.

وكانت بداية البطولة، فعالية رياضية للسيدات، ثم توسعت العام الماضي لتشمل فئات للرجال والأطفال، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المشاركة الدولية في البطولة العام الماضي، بإجمالي 92 فارساً وفارسة من 17 دولة من كافة أنحاء العالم.

فئات

كشف خالد الجنيبي ممثل اتحاد الإمارات للفروسية، عن الفئات المتنافسة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وهي الأطفال، والصغار، والخيول الصغيرة، والفارسات الصغيرات، والسيدات (فئة النجمتين).