سلطان بن زايد: الإعلام المستنير يعزز مفهوم التراث

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أهمية الموروث الشعبي والمحافظة على مفرداته، بما يخدم المجتمعات وخاصة مجتمع الإمارات، وقال سموه، إن هذا الموروث الذي دعمه المغفور له، بإذن الله تعالى، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو أساس كل تقدم وتطور تشهده دولة الإمارات اليوم، كما ثمن سموه، دور الإعلام المستنير في تعزيز مفهوم ثقافة التراث.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر ناهل ظهر أمس، وفداً إعلامياً رفيع المستوى، حضر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الحادية عشرة لمهرجان سموه التراثي 2017 في سويحان، والتي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز سطان بن زايد للثقافة والإعلام وتستمر حتى الـ 11 من فبراير الجاري، بمشاركة واسعة، بخاصة المشاركة الخليجية من كبار ملاك ومربي الإبل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ضم الوفد عدداً من رؤساء ومديري تحرير الصحف المحلية، وممثلين عن وكالات الصحافة الأجنبية العاملة في الدولة، ونجوم التواصل الاجتماعي، وتحدث سموه للوفد الإعلامي عن أهمية تعريف أبناء الجيل الجديد بتراث الآباء والأجداد، لكي نغرس في نفوسهم قيم الأصالة والمحبة والتسامح، مطالباً سموه وسائل الإعلام بأهمية التركيز على القضايا الوطنية مع ضرورة إيجاد قنوات توصل المعلومة بكل أمانة وشفافية ومصداقية ومهنية عالية.

أفكار

كما شدد سموه في حديثه للوفد الإعلامي، على ضرورة إيصال قيم التراث والعادات والتقاليد النبيلة لأبناء الإمارات، عبر برامج وتغطيات تتناسب وأفكار وتطلعات الجيل الجديد، كما تناول سموه بالحديث أهمية دور الإعلام الجاد في غرس المفاهيم والمبادئ في نفوس الناشئة والشباب، والتركيز على قيم ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات، في إطار خطاب حوار حضارات عقلاني ينبذ التطرف والإرهاب، بما يتبناه من ممارسات خطأ تعود نتائجها بالسوء على الشعوب والأمم.

وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أهمية الأنشطة الثقافية والتراثية في توعية الجيل الجديد بتراث آبائهم وأجدادهم، للمحافظة على مفرداته، كما شدد سموه في حديثه على دور العائلة والمدرسة وأجهزة الإعلام في تنمية الحس الوطني لدى الناشئة والشباب، وتعزيز ثوابت الهوية الوطنية في نفوسهم.

متابعة

وكان سموه قد حضر فعاليات اليوم الثاني من المهرجان التراثي في ساعة مبكرة من صباح أمس، في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، حيث تصدرت الفعاليات منافسات مسابقة جمال الإبل للمحليات الأصايل (المزاينة) لفئة مداني، ضمن شوط الصباح: الذهبي المفتوح، وشوطي فترة الضحى وهما: الجماعة الذهبي والتلاد. كما اشتملت الفعاليات على السباق التأهيلي للسلوقي العربي ضمن 10 أشواط، وتواصل المنافسات التمهيدية لمسابقة المحالب (الحلاب).

جولة

واستهل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، جولته الصباحية في مرافق ونشاطات المهرجان بزيارة (الحظيرة) قبالة ساحة عرض إبل المزاينة، واستمع سموه خلال زيارته التي رافه خلاله سنان المهيري رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ومنصور سعيد عمهي المنصوري عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة الإعلامية إلى عدد من شعراء النبط، حيث ألقوا مجموعة من قصائدهم، التي تتغنى بحب الوطن والقيادة الحكيمة، وعكست بعض مواضيع القصائد قيم وعادات وأخلاق مجتمع البداوة وثقافة الصحراء والاهتمام بالهجن.

اهتمام

كما التقى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، برئيس وأعضاء لجنة تحكيم المزاينة، واستمع منهم إلى تقرير مفصل حول حجم المشاركة في مزاينة الأمس، والإجراءات المتبعة في تقييم المشاركين وإعلان أسماء الفائزين، وعقب ذلك وجه سموه اللجنة بضرورة الاهتمام بالحكام المتدربين من الشباب، واستجابة للتوجيه تم تشكيل فريق من الشباب المواطنين، لمرافقة المحكمين والحصول على تدريب مكثف على شروط وقوانين ومواصفات المزاينات.

والتقى سموه خلال جولته عدداً من وجهاء وأهالي سويحان، مطمئناً على أحوالهم ومشاركتهم في المهرجان، وقد عبروا لسموه عن سعادتهم البالغة بحضوره اليومي إلى موقع المهرجان، الذي يحظى هذا العام بتطور على كل المستويات، وقد أصبح مصدر فخر واعتزاز لمحبي رياضة الهجن، وذلك بفضل دعم سموه اللامحدود لتطوير الحدث الذي يشكل جانباً مهماً من الموروث الشعبي.

«نجلاء» و«روعة» تحصدان الناموس والذهب

توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، في الفترة المسائية، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الذهبي، حيث تصدرت المطية «نجلاء» لعلي عامر يريو سويد المنصوري المركز الأول، فيما حلت ثانياً المطية «سرابة» لعلي سالم هياي المنصوري، وثالثاً المطية «الأندلس» لعلي سالم هياي المنصوري، ورابعة المطية جنى لراشد محمد صالح الراشدي.

وفي المركز الخامس المطية «مصيحة» لمحمد أدغام غانم النعيمي، وسادساً المطية «الوجبة» لراشد محمد صالح الراشدي، وسابعاً المطية «شهبار» لمبارك عبد الله ضابط الدوسري، وثامناً المطية «سرابة» لراشد محمد صالح الراشدي، وتاسعاً المطية «الغاربة»، لعبد الله أحمد خليفة طوار الكواري، وحلت عاشرة المطية «أسطورة» لمالكها لعبد الله أحمد خليفة بن طوار الكواري.

الذهبي المفتوح

كما توّج سموه في الفترة الصباحية الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لفئة مداني للشوط الذهبي المفتوح، حيث انتزعت ناموس الشوط المطية «روعة» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت المطية «ضيفة» في المركز الثاني للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وثالثاً «مهابة» راشد علي بالنص المنصوري، ورابعاً «الذهيبة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت خامسة «الظفرة» لراشد علي بالنص المنصوري، وسادساً «شروق» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وسابعاً «الظبية» لسمو الشيخ جبر بن سعود بن عبد الله جبر آل ثاني، وثامناً «الشاهينية» لمبارك عبد الله ضابت الدوسري، وتاسعاً «دمعة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وعاشراً «الغزيل» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

شوط التلاد

كما توّج سموه الفائزين بالمراكز العشرة الأولى فئة مداني شوط التلاد، وانتزعت الناموس المطية «السالمية» للراشد علي بالنص المنصوري، وحلت ثانية «بريعة» لهادي سالم سليمان المنصوري، وثالثة «الطيارة» لسالم حمد خلفان المنصوري، ورابعة «الياسية» لطهميم حمد سالم عنودة العامري، وخامسة «ليوا» لحمد مبارك علي بالنص المنصوري، وسادسة «العشرة» لسيف حمد ماجد المزروعي، وسابعة «بن جوالة» لمحمد سالم بو مقيرعة المنصوري، وثامنة «مبخوتة» لراشد علي بالنص المنصوري، وتاسعة «بنت ظبيان» غباتي لسيف حمد بن ماجد المزروعي، وعاشرة «غياتي» لراشد علي بالنص المنصوري.

ذكرى زايد

حفل مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017 بمظاهر الفرح وإحياء المجالس التراثية في «العزب» التي يمتلكها عدد من ملاك ومربي الإبل، واستذكر المشاركون في تلك المجالس التي تشكل جانباً من ثقافة الصحراء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان راعي التراث الأول وصاحب الأيادي البيضاء على تشجيع أبناء الدولة على إحياء الرياضات التراثية.

2

اتسمت أجواء اليوم الثاني من المهرجان، بحالة أشبه بالكرنفال تحولت فيها ساحة المنصة الرئيسية إلى احتفالية شعبية بحضور عدد كبير من ملاك ومربي الإبل، أقاموا حلقات الرقص الشعبي على إيقاعات فرقة سالم الراشدي للحربية. بحضور عبد الله فاضل المحيربي مدير عام ديوان سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسنان المهيري، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعبد الله المحيربي المدير التنفيذي.

110

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، راعي المهرجان عصر أمس، انطلاق السباق التأهيلي للسلوقي العربي ضمن عشرة أشواط للذكور والإناث بمشاركة 110 سلق، لفئتي الأهدب والأسحك. وأوضح حمد محمد الساعدي رئيس لجنة السلوقي العربي بالمهرجان، أن السباق امتد لمسافة 2500 متر، مقسمة على 5 أشواط للإناث و5 للذكور، بحيث يتم تأهيل 3 سلق في كل شوط.

50

حظيت السوق الشعبية في يومها الثاني بحضور جماهيري لافت، وبخاصة في الفترة المسائية، حيث مسابقة الجمهور الثقافية التراثية، والتي تهدف إلى ربط الجمهور بمفردات الموروث الشعبي، وتبلغ الجوائز المالية للفائزين طيلة فترة المهرجان 50 جائزة مقدمة من نادي تراث الإمارات، والشركات الراعية، هذا بخلاف الجوائز المقدمة من مسابقة شبكة نادي تراث الإمارات للتواصل الاجتماعي.

رأي

الحمادي: مهرجان نوعي

وصف محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد، مهرجان سلطان بن زايد التراثي بـ(النوعي) والمتميز من حيث الجهود المبذولة في إعداد وتنظيم برنامجه الثري ومتنوع الفعاليات والمناشط التراثية والثقافية والمجتمعية، وقال: لمست من خلال المهرجان واهتمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تطوراً ملحوظاً، وتركيزاً نابعاً من حرص سموه على صون التراث الوطني ونشره بصورة معاصرة.