منصور بن محمد يتوج أبطال دبي للرجل الحديدي

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح اليوم، الفائزين في النسخة الثانية من منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي "أيرون مان" التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

شهدت البطولة مشاركة وحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى.

وحضر منافسات البطولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد عبدالله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتسليم ميدالية المشاركة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحياه على جهوده التي بذلها في السباق ومساهمته في تعزيز مكانة الترايثلون في منطقة الشرق الأوسط.

وأحرز بطل العالم الإسباني خافير جوميز لقب منافسات المحترفين في البطولة قاطعا السباق في زمن قدره 3:42:21 ساعة تلاه في المركز الثاني السويسري جوش أمبيرجر قاطعا السباق في زمن قدره 3:44:38 ساعة، وجاء الألماني رودي وايلد في المركز الثالث بعد تحقيقه زمنا قدره 3:44:59 ساعة .

وفي منافسات السيدات نجحت السويسرية دانيلا ريف بطلة العالم في بطولات "الرجل الحديدي" في الاحتفاظ بلقب بطلة الأيرون للمرة الرابعة على التوالي وفازت بالمركز الأول في منافسات السيدات بزمن قدره 04:01:40 ساعة وجاءت الأسترالية إيلي سالثهاوس في المركز الثاني قاطعة السباق في زمن قدره 04:04:05 ساعاة فيما حلت مواطنتها ساره كرولي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 04:06:23 ساعة.

وعبر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن سعادته بالرقم الذي أحرزه في البطولة وهو 4 ساعات و 14 دقيقة وقال إن التنظيم المميز للحدث والأجواء الجميلة ساهما في إنجاح البطولة .

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أبطال الترايثلون من مختلف دول العالم حيث تنافس 2000 رياضي ورياضية في مقدمتهم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وشقيقه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تنافسوا على مسافة إجمالية تبلغ 113 كلم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري.

وانطلق سباق البطولة في الساعة السابعة صباحا بعدما تجمع المشاركون في قرية البطولة أمام حديقة أم سقيم لتأكيد التسجيل والمشاركة، وبعدها بدأ المشاركون المنافسات من أمام فندق شاطئ جميرا بمسابقة السباحة لمسافة 1900 متر تلاها سباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا انطلاقا من موقع قرية البطولة مرورا بشارع أم سقيم ، وصولا إلى مضمار القدرة على طريق منتجع باب الشمس، لمسافة 45 كيلومترا ثم عاد المتنافسون بالطريق نفسه إلى القرية، واختتمت المنافسات بالجري لمسافة 21 كيلو و100 متر على امتداد ممشى جميرا.

وساهمت لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي بجانب كبير في التنظيم، حيث شهدت البطولة تعاون جميع الجهات الحكومية مع مجلس دبي الرياضي من أجل إنجاح تنظيم البطولة.

فقد وفرت شرطة دبي العديد من كوادرها للمشاركة في تأمين سير الرياضيين في البطولة على الطرقات من خلال لجنة تأمين الفعاليات، وكذلك في منطقة قرية البطولة.

وقدمت هيئة الطرق والمواصلات دعما كبيرا للبطولة في مجال تخصصها فيما قدمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف العديد من سيارات الاسعاف الحديثة المجهزة بالكوادر المتخصصة لتوفير الدعم للمشاركين عند الحاجة.

ووفرت هيئة الصحة بدبي الدعم الطبي للمشاركين في حين ساهمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في تأمين الفعالية .. كما ساهمت بلدية دبي في إنجاح البطولة، وقدمت العديد من الشركات الوطنية الخاصة الدعم كل في مجال تخصصه بما يساهم في نجاح تنظيم البطولة وتوفير سبل النجاح والتألق للمشاركين فيها.

واستمتع الجمهور بالمنافسات القوية والطقس الرائع والخدمات العديدة التي وفرتها قرية البطولة والتي ضمت أجنحة للشركات العارضة وأحدث معدات ممارسة رياضة الترايثلون والملابس الرياضية والمكملات الغذائية إضافة إلى منطقة المطاعم والعديد من المرافقة المخصصة لتسجيل الرياضيين وتسلم الدراجات الهوائية وتغيير الملابس ومركز طبي مجهز ومركز لفحص المنشطات والعلاج الطبيعي.

وقامت قناة دبي الرياضية بتغطية منافسات البطولة وبثها على الهواء مباشرة عبر طاقم تصوير متكامل من الكاميرات والمصورين مستخدمة التصوير من الجو والأرض والبحر وفق أحدث المعدات وقد حرصت القناة على منح الإشارة مجانا إلى العديد من القنوات العالمية لنقل فعاليات الحدث.. كما تمت إقامة استديو في موقع البطولة أداره الإعلامي أحمد عبيد واستضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسعيد حارب وعددا من الشخصيات الدولية والأبطال المشاركين في البطولة.

كما تم بث المنافسات مباشرة عبر القناة الرسمية لمنظمة الرجل الحديدي عبر الموقع الالكتروني الرسمي، والذي تتوفر عليه جميع المعلومات والنتائج عن البطولة وهو www.ironman.com