«دبي الرياضي» يواصل جهود تطبيق الحوكمة

أكد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضم مختصين في الحوكمة والرقابة المالية إلى إدارات الأندية التسع المنضوية تحت مظلة المجلس، وكذلك تطبيق نظام رقابة مالية على الأندية من قبل المجلس ودائرة الرقابة المالية، وشركة متخصصة سيتم التعاقد معها للقيام بهذا الدور، وفق المعايير المعتمدة من قبل حكومة دبي، جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس الإدارة، الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وقال الطاير «سيواصل المجلس، جهوده التي بدأها منذ سنوات لتطبيق الحوكمة في القطاع الرياضي، وطرحنا خلالها مبادرات، ونظمنا دورات وورش عمل في هذا المجال المهم، الذي يعد حجر الأساس لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي والاستثمار الأمثل لموارده، وكذلك تشكيل لجنة للحوكمة، والانتهاء من سد الفجوات التي ظهرت من خلال التطبيق، وبذلك أصبح لدينا نظام حوكمة ولجان مختصة، سنعمل على تطبيقه في قطاعنا الرياضي في دبي خلال الفترة المقبلة».

لجنة الموازنة الصفرية

وأكد الطاير على تشكيل لجنة الموازنة الصفرية للأندية الرياضية لعام 2017، والتي تأتي في إطار جهود المجلس في مجال الحوكمة والإنفاق المتعقل، وأشاد بما تحقق خلال عام 2016 من حراك واسع في مجال تطوير منظومة العمل الإداري في الأندية والمؤسسات الرياضية، وفق مبادئ الحوكمة، والتفاعل الإيجابي الكبير الذي لمسه من الشخصيات الرياضية الدولية والقارية والمحلية في مجال دعم جهود تطبيق الحوكمة في العمل الرياضي، وفي مقدمها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس اتحاد الكونكاكاف، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، النائب السابق لرئيس الفيفا، وكذلك رؤساء الاتحادات الكروية في دولة الإمارات وإيطاليا والبرتغال، وغيرهم، وتم في الاجتماع، الاطلاع على نتائج التقارير المالية لعام 2016، وموازنة عام 2017 للمجلس والأندية المنضوية تحت مظلته.

آسيوية الكرة والطواف

واطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستعدادات لتنظيم بطولة آسيا لكرة القدم، وتطوير ملعبي ناديي الشباب والنصر، اللذين سيستضيفان مباريات مجموعة دبي في البطولة، وعلى ملاعب التدريب التي تم اعتمادها، وزارتها لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخراً، وأشاد مجلس الإدارة بجهود بلدية دبي واللجنة المشرفة على تطوير وتأهيل الملاعب، كما أشاد بجهود اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، التي بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، استعداداً لتنظيم الحدث المرتقب، الذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبنا، كما تم الاطلاع على الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي، الذي ستنطلق منافساته يوم 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، وأشاد بتنظيم الطواف المصغر «دبي ميني تور»، الذي يدعم نشر ممارسة الرياضة في أوساط طلبة المدارس والصغار والعائلات، وكذلك تم الاطلاع على تقرير وتوصيات اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر.

مختبر الابتكار

بحث مجلس الإدارة سير العمل في لجان تنفيذ مبادرات مختبر الابتكار الرياضي، التي تم تشكيل عدة فرق عمل لتنفيذها، بواقع فريق عمل لكل مبادرة، برئاسة وعضوية أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مختصين في العمل الرياضي، والبرامج الخاصة في مجال الأكاديميات الرياضية، ووسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، وكذلك تفاصيل وآليات التقييم في النسخة المقبلة من برنامج دبي للتفوق الرياضي.