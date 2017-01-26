في إطار حملة الترويج للنسخة الرابعة للطواف الدولي

انطلقت صباح أمس، فعاليات طواف دبي المصغر للدراجات الهوائية «دبي ميني تور»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم «دستريكت 1»، الذي يأتي في إطار الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه المجلس خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير 2017، وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة للطواف، وممثلون من منطقة دبي التعليمية، فعاليات اليوم الأول من طواف دبي المصغر للدراجات الهوائية «دبي ميني تور» والتي شهدت مشاركة 163 طالبة من مختلف الجنسيات من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، تنافسن لإجمالي مسافة 35 كيلو متراً، حيث تنافست 81 طالبة من فئة تحت 14 سنة في سباق لمسافة تسعة كيلو مترات، وتنافست 82 طالبة من فئة تحت 17 سنة لمسافة 18 كيلو متراً.

تتويج الفائزات

وقام بتتويج الفائزات في سباق الطالبات تحت 14 سنة د.عائشة البوسميط مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة للطواف، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة، حيث فازت جودي خضري بالمركز الأول، وحلت سارا العريمي من مدرسة ديرة الدولية في المركز الثاني، تلتها جانا كيابارا من مدرسة ديرة الدولية في المركز الثالث، كما قام كل من عبدالله شهداد مدير قسم الأندية والمؤسسات الرياضية بمجلس دبي الرياضي مدير فعالية طواف دبي المصغر، ومحمد محراب رئيس اللجنة الفنية للطواف بتتويج الفائزات في سباق الطالبات تحت 17 سنة، حيث فازت صفية الصايغ من مدرسة الصفوح النموذجية بالمركز الأول، تلتها مدية مبارك من مدرسة الراية في المركز الثاني، وجاءت جانا هندوا من مدرسة ديرة الدولية في المركز الثالث، وحصلت الفائزتان بالمركز الأول في الفئتين على جائزة مالية قيمة، ودراجة هوائية، كما حصلت الفائزات في المراكز الأخرى على جوائز مالية مجزية.

سباق البنين اليوم

وتنطلق في التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني، التي تشهد منافسة البنين من المسجلين في الأندية تحت 17 سنة لمسافة 27 كيلو متراً، وينطلق سباق فئة 14 سنة في العاشرة والربع لمسافة 18 كيلو متراً، ويختتم اليوم بالسباق الثالث لفئة 17 سنة غير المسجلين في الأندية 27 كيلومتراً، فيما تقام فعاليات اليوم الثالث من طواف دبي المصغر في الساعة الثامنة من صباح يوم بعد غد، حيث يبدأ بسباق الجمهور للسيدات لمسافة 27 كيلو متراً، يليه سباق الجمهور من الرجال في الساعة التاسعة والنصف لمسافة 36 كيلو متراً، ثم سباق منتسبي بنك دبي التجاري في الحادية عشرة صباحاً، وتبلغ مسافته للسيدات تسعة كيلو مترات وللرجال لمسافة 18 كيلو متراً.

قرية مصغرة

وأقامت اللجنة المنظمة لطواف دبي المصغر قرية مصغرة، تتضمن العديد من الفعاليات، حيث استمتع المشاركون والحضور بجهاز المحاكاة لسباق الدراجات الهوائية، كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية لجميع أفراد العائلة، تابعها العديد من المتفرجين، الذين تواجدوا في المنطقة، وضمت مجموعة من البرامج الترفيهية.