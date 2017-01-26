672 كلم مسافة طواف أبوظبي الدولي 2017

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي زيادة مسافة طواف أبوظبي الدولي 2017 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في نسخته الثالثة في الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وسيقام طواف أبوظبي الدولي الذي بات الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن الجولة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة لمسافة 672 كلم على أربع مراحل، بعكس النسختين السابقتين اللتين شهدتا إقامة الطواف لمسافة 555 كلم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس للكشف عن مسارات وقمصان ورعاة النسخة الثالثة من طواف أبوظبي الدولي 2017 في ياس مارينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدراج العالمي مارك كافينديتش سفير طواف أبوظبي، ولورينزو جورجيتي المدير التنفيذي لـشركة آر سي اس للرياضة والفعاليات وممثلي الرعاة: علي المهيري ممثل «جزيرة المارية»، باتريك بير ممثل طيران الاتحاد، معمر الحديدي ممثل نيشن تاورز، عبد الرحيم البطيح ممثل قناة أبوظبي الرياضية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وستقام النسخة الثالثة من الطواف بمشاركة 20 فريقاً عالمياً للمحترفين ونخبة نجوم الدراجات الهوائية في العالم، حيث استطاع طواف أبوظبي التأكيد على مكانته في فترة وجيزة للغاية بعدما تمكن من الانتقال لروزنامة السباقات العالمية بعد نجاحات النسختين الماضيتين، حيث ستقام جولة أبوظبي باحتساب نقاط للمتسابقين المشاركين بحسب الترتيب.

ألوان

كما تم الكشف خلال المؤتمر عن ألوان قمصان النسخة الثالثة لطواف أبوظبي 2017 بألوان علم دولة الإمارات المخصصة للفائزين بالمراحل الأربع لطواف أبوظبي التي يزينها علم الإمارات، وهي الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، إذ سيرعى القميص باللون الأحمر والمخصص لمتصدر الطواف من حيث التوقيت الزمني «جزيرة المارية»، والقميص الأخضر المخصص للمتصدر بالنقاط برعاية نيشن تاورز، والأبيض لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً برعاية قناة أبوظبي الرياضية القناة الناقلة للطواف، فيما يرعى القميص الأسود المخصص لمتصدر المرحلة السريعة والوسطى طيران الاتحاد.

وأعلن المجلس عن مراحل الطواف الأربع وهي مرحلة مدينة زايد بالمنطقة الغربية لمسافة 188 كلم، والمرحلة الثانية «العاصمة» لمسافة 155 كلم، والمرحلة الثالثة «العين» لمسافة 186 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة «ياس» لمسافة 143 كلم، إذ يتضمن الطواف 3 مراحل سريعة ومرحلة جبلية على قمة جبل حفيت في مدينة العين.

وتنطلق المرحلة الأولى من مدينة زايد في المنطقة الغربية مروراً بصحراء ليوا، بينما تنطلق المرحلة الثانية من جزيرة المارية في أبوظبي مروراً بأبرز معالم العاصمة بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر وجزيرة الريم وصولاً إلى خط النهاية عند منطقة العلم الكبير بمنطقة المارينا بكورنيش أبوظبي. أما المرحلة الثالثة فتنطلق من وسط مدينة العين مروراً بأبرز معالم المدينة ثم نهاية السباق على قمة جبل حفيت، فيما تختتم المرحلة الرابعة في حلبة مرسى ياس من خلال 25 دورة على مضمار الحلبة.

حملة

كما تم اعتماد منطقة (نيشن تاورز) للمشجعين والفعاليات والأنشطة المصاحبة، بداية من 17 ولغاية 26 فبراير المقبل، إضافة إلى انطلاق الحملة الترويجية اعتباراً من نفس الفترة لتطوف المعالم البارزة في كل المناطق والمدن التي تقام فيها المراحل الأربع للطواف.

وسيسبق طواف أبوظبي بنسخته العالمية الثالثة تنظيم سباقات التحدي المجتمعية للدراجات الهوائية في تواريخ 5 و12 و21 فبراير المقبل في حلبة ياس، ضمن مبادرات التفاعل المجتمعي على هامش الحدث.

نجاحات

من جانبه، أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الطواف الدولي نجح في وضع نفسه ضمن الأجندة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في أقل من عامين، وأثبت تفوقه في ظل النجاحات التي حققتها النسختان الماضيتان، مشيراً إلى أنه أصبح الطواف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن الروزنامة العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي.

وقال: «نثمن رعاية ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لطواف أبوظبي بنسخته الثالثة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وهو خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بدعم التقدم الرياضي وتنمية حضوره الفاعل على الساحة العالمية، كما نثمن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يولي أهمية كبيرة لخطط استضافة أبوظبي لأهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية».

شكر

وجه عارف العواني، الشكر لكافة الشركاء والرعاة، وهم: جزيرة المارية، نيشن تاورز، وأبوظبي الرياضية، طيران الاتحاد، جزيرة ياس، ميرال، مرسيديس بنز، والإمارات للسيارات، شرطة أبوظبي، دائرة الشؤون البلدية والنقل، المنطقة الغربية، مدينة زايد ومدينة العين، وآر سي إس للرياضة.

تغطية إعلامية عالمية

تتواصل التغطية الإعلامية العالمية لطواف أبوظبي الدولي في نسخته الثالثة، إذ يحظى الطواف باهتمام ومتابعة أغلب القنوات ووسائل الإعلام العالمية، وينقل على المئات من قنوات تليفزيونية رياضية ببث حي ومباشر حول العالم، أبرزها يورو سبورت.

كما ستواصل قناة أبوظبي الرياضية، تغطيتها المباشرة والحية لمراحل الطواف الأربع، وأكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، أن الطواف سيقدم مجاناً لكل الدول العربية الراغبة في النقل، مساهمة من أبوظبي للإعلام في نشر هذه الرياضة، وهناك خطة موضوعة، ستتضمن نقل مراحل السباق المختلفة بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى استوديوهات التحليل الفني، التي ستتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق، إضافة إلى سهرات خاصة بتعريف البطولة.

وأوضح، أن أبوظبي الرياضية ستجري لقاءات مع أشهر الدراجين والمدربين المشاركين، للحديث عن تجاربهم والنتائج التي تتحقق في كل مرحلة، وأهم التوقعات للفائزين، مشيراً إلى أن القناة وضعت كافة إمكاناتها في خدمة الحدث، من كاميرات وفرق عمل متخصصة، مع استخدام الطائرة في التصوير.

كافينديش يتطلع إلى تكرار إنجازه

أكد الدراج العالمي البريطاني مارك كافينديش، سفير طواف أبوظبي الدولي، أنه يتطلع إلى تكرار الإنجاز الذي حققه في النسخة الماضية من الطواف، بفوزه بمرحلتين، وذلك في النسخة الثالثة، ومحاولة الفوز باللقب، مشيراً إلى أن طواف أبوظبي الدولي، استطاع حجز مكان ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية سريعاً، والقفز بخطوات ثابتة في التصنيف العالمي، في ظل وجود أفضل الفرق ونجوم العالم في رياضة الدراجات، معرباً عن سعادته باستمراره سفيراً للطواف، وبوجوده في العاصمة الإماراتية، والتي تمنحه الثقة قبل خوضه المنافسات، إذ سيواصل تدريباته في أبوظبي، حتى ما قبل انطلاقة الطواف مباشرة.

فخر

من جانبه، أكد وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة، على فخره بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية الطواف منذ نسخته الأولى، وقال: نفخر أيضاً برعاية القميص الأحمر الذي سيرتديه متصدر الترتيب العام، وباستضافة انطلاقة المرحلة الثانية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مبادلة، التي تلتزم تجاه مجتمع أبوظبي، كما نثق تماماً بأن طواف أبوظبي سيشجع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف اتباع نمط حياة صحية عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، وتشجيع الصغار والشباب على الممارسة الرياضة.

منافسة

مراحل طواف أبوظبي 2017

-1 مرحلة المنطقة الغربية، مدينة زايد، 188 كلم، الخميس 23 فبراير.

أبرز معالم مسار السباق: مدينة زايد، منطقة الظفرة، صحراء ليوا

2 - مرحلة (جزيرة المارية): العاصمة، 155 كلم، الجمعة 24 فبراير.

أبرز معالم مسار السباق: جزيرة المارية، مسجد الشيخ زايد، متحف اللوفر، جزيرة الريم، الباهية القديمة، كورنيش أبوظبي، منطقة العلم الكبير على كورنيش أبوظبي

3 - مرحلة العين، 186 كلم، السبت 25 فبراير.

أبرز معالم مسار السباق: واحة العين، الهيلي، استاد هزاع بن زايد، بحيرة زاخر، المبزرة الخضراء، جبل حفيت.

4 - مرحلة حلبة ياس، 143 كلم، الأحد 26 فبراير 26 دورة داخل حلبة ياس.

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