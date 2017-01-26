البطران: دعم محمد بن زايد وراء نجاحات اللعبة

ثمن يوسف البطران، عضو اتحاد الجوجيتسو دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن الدعم الذي ظل يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبب نجاح وتطور لعبة الجوجيتسو وانتشارها الواسع، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الجوجيتسو ونادي الإمارات بمناسبة الإعلان عن انطلاق البطولة الثالثة المفتوحة برأس الخيمة والتي تفتتح غداً وتختتم بعد غد بمشاركة أكثر من 20 دولة.

وقدم يوسف البطران شكر اتحاده لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على رعايته للبطولة، ذاكرا أن سموه دائما سباق في دعم الشباب وكل الأنشطة الرياضية، كما حيا الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي الإمارات، على اهتمامه بالبطولة، وقدم يوسف البطران التهنئة لعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد على اختياره الشخصية الرياضية للعام 2016 ذاكرا أن هذا الاختيار به تكريم لكل أعضاء الاتحاد والعاملين به.

ركائز

وعن البطولة، أشار يوسف البطران أنها إحدى ركائز الاتحاد، إلى أن الاتحاد ومع بداية الموسم وضع في مقدمة أجندته واهتماماته إقامة بطولة رأس الخيمة المفتوحة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان الأولى والثانية، الشيء الذي ساعد على انتشار اللعبة في الإمارة، ذاكراً أنهم يثقون في تدافع الجماهير لمتابعة البطولة كما حدث في المنافسات السابقة.

وأكد البطران أن نادي الإمارات شريك أساسي في هذه المناسبة من خلال الدعم الذي يقدمه، ومساهمته القيمة في إنجاح البطولة التي يستضيفها كل عام، وأضاف: نعتقد أن هنالك العديد من المكاسب السابقة التي تحققت في رأس الخيمة بعد الجهود المشتركة من قبل إخواننا في نادي الإمارات منها الانتشار الواسع للعبة الذي شجع الكثير من اللاعبين على ممارستها، وأيضاً هنالك نادي التعاون في طريقه للانضمام إلى الاتحاد، ومن المكاسب أيضاً أن نادي الإمارات قدم للجوجيتسو 3 عناصر متميزة في منتخب الشباب وهذا لم يكن سيحدث لولا التنظيم الناجح للمنافسات السابقة.

اهتمام

من جانبه شكر خليل الطويل، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، مدير عام النادي، اتحاد الجوجتيسو على الجهود التي ظل يبذلها للارتقاء باللعبة، وقال إن نادي الإمارات منح هذا المنشط اهتماماً متعاظماً لأن مجلس الإدارة على قناعة تامة بأهمية لعبة الجوجيتسو والفوائد التي تحققها، وأضاف: منذ بداية تولي مجلس الإدارة لمهامه الإدارية قرر التركيز على الجوجيتسو وأن تنال اللعبة اهتماماً كبيراً موازياً للنشاط الذي يحظى بالمتابعة والدعم.

وأكد الطويل أن نادي الإمارات استعد للبطولة جيداً من ناحية إدارية وقام بالترويج للحدث في العديد من المناطق بإمارة رأس الخيمة، متوقعاً أن يكون الحضور كبيراً وعلى قدر البطولة.

جاهزية

أكد أحمد جابر العوضي عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، الجاهزية التامة للبطولة، وقال: فريق الجوجيتسو بالنادي، يحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة، وهذا الدعم انعكس إيجابياً على إحراز العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وأضاف: نأمل أن يتواصل نجاح فريق الجوجيتسو، ليقدم مستوى جيداً في البطولة، وأن يحقق المزيد من الإنجازات.