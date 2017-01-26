أندية الطائرة .. عشوائية في ضم البراعم

تحتاج الكرة الطائرة إلى اللاعبين طوال القامة، وتضع أسرة اللعبة في أندية الدولة، شرط الطول كأحد المعايير المهمة المطلوبة في اللاعب الراغب في ممارسة تلك اللعبة، إلا أن العثور على لاعبين يتوفر فيهم هذا المعيار، يعتبر أحد المشاكل الكبيرة التي تواجه القائمين على فرق المراحل السنية في أنديتنا، في ظل ندرة المواهب، وغياب الإقبال على اللعبة، وبالتالي تضطر الأندية إلى القبول بالكم في البراعم، ثم تطبق الكيف في المراحل السنية الأكبر، عندما تبدأ معايير البنية الجسدية للاعب في الظهور.

البنية الجسدية

يقول محمد السبع المشرف العام على المراحل السنية بنادي الجزيرة: «معيار الطول من أصعب المعايير الموضوعة في الكرة الطائرة، لأنه لا يكون واضحاً في المراحل السنية الصغيرة مثل البراعم، وبالتالي نضطر إلى التعامل مع الكم قبل الكيف، بمعنى أننا نقبل من يتقدم إلينا من لاعبين أو من نكتشفهم من مواهب في أعمار صغيرة، ونتولى تدريبهم لسنوات على المهارات الأساسية للعبة، قبل أن تتضح رؤية معيار الطول لديهم».

أوضح السبع: «يبدأ ظهور معيار الطول من مرحلة الأشبال والناشئين، وهنا يمكن الحكم على هذا المعيار لدى اللاعبين، لنبدأ معهم مرحلة الكيف، وهي توزيعهم على مراكز الملعب وفق طول كل منهم، ومن يتواجب مع الفنيات الجديدة يستطيع الاستمرار، ومن لا يكون مناسباً نوجهه لألعاب أخرى، تتناسب وبنيانه الجسدي، وبالتالي يكون عدد اللاعبين في المراحل السنية الأكبر، أقل كثيراً من مرحلة البراعم».

قبول المواهب

أكد المشرف العام على المراحل السنية بنادي الجزيرة، أن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق معايير محددة لقبول اللاعبين في الكرة الطائرة لدى اندية الدولة عموماً، وأندية أبوظبي على وجه الخصوص، وأوضح: «نحن نعاني مشكلة حتى في اختيار الكم في الكرة الطائرة بأندية أبوظبي، وبالنسب المئوية، هناك 70 % من طلاب المدارس الراغبين في ممارسة الرياضة يتجهون إلى كرة القدم، ونسبة الـ30 % المتبقية توزع على باقي الألعاب الجماعية والفردية».

أكمل السبع: «هناك 3 أندية في أبوظبي هي بني ياس والجزيرة والوحدة، وتحصل كل منها تقريباً على نسبة 10 % من طلاب المدارس الراغبين في ممارسة الرياضة في الألعاب الجماعية الأخرى بخلاف كرة القدم، مما يعني تقريباً أن نسبة ما تحصل عليه الطائرة في الجزيرة من المواهب الجديدة هي 2.5 %، وبالتالي لا يكون أمامي فرصة لرفض أية موهبة تطلب لعب الطائرة، وعلينا تولي تجهيزها وننتظر التوفيق، بأن يطابق اللاعب الجديد المعايير المطلوبة لممارسة الطائرة».

الترويج

كشف محمد السبع، أن الترويج أهم أسباب تراجع الإقبال على اللعبة، وقال: «كيف ننتظر إقبالاً على الطائرة من اللاعبين الصغار، ولا يوجد ترويج للعبة مثل كرة القدم أو ألعاب فردية أخرى حققت قفزات مهمة على صعيد الترويج رغم عمرها القصير مقارنة بالطائرة، والصغار يتابعون عبر شاشات التلفزيون والصحف لاعبي الكرة أمثال عمر عبد الرحمن (عموري) وعلي مبخوت وأحمد خليل، وإذا استمر الترويج بالدرجة الحالية نفسها، فأتوقع أنه بعد 5 أو 10 سنوات، سوف تختفي الكرة الطائرة تماماً».

الجسمي: معايير محددة لاختيار البراعم

أشار المدرب خالد الجسمي المشرف على تدريب المراحل السنية للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى أن هناك معايير محددة وضعها النادي لاختيار المواهب الراغبة في ممارسة اللعبة، وفي مقدمتها معيار الطول، مع صعوبة ظهور هذا المعيار على اللاعبين في مرحلة البراعم، وقبل الوصول إلى مرحلة الأشبال.

قال الجسمي: «نحن نبحث في الأهلي عن الكيف وليس الكم، بمعنى أن يكون لدينا لاعبين أو ثلاثة لاعبين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الفنية والبدنية المطلوبة، أفضل من وجود قائمة كبيرة من اللاعبين بلا داعٍ، وبالتالي نحن نلتزم في قوائم لاعبينا بالعدد المحدد من قبل اتحاد الطائرة بالدولة».

وتحدث المدرب كذلك، عن وجود منافسة قوية وشرسة على مواهب الطائرة في مدينة دبي من قبل 4 أندية تمارس اللعبة وهي الأهلي والشباب والوصل والنصر، وبالتالي تكون هناك صعوبة في العثور على الكم، ليكون الكيف هو الحل الأكثر واقعية والأفضل في صناعة اللاعبين الجدد.

أوضح الجسمي: «نحن في الأهلي نختار المواهب التي نتلمس فيها مستقبل الطائرة، من خلال زياراتنا لبعض المدارس، ووجود بعض الكاشفين للنادي، ثم نقوم بتدريب تلك المواهب على مراكز محددة في الطائرة، ومنها مركز صانع الألعاب، وعندما يصل اللاعب إلى مرحلة الأشبال، تتضح أكثر رؤية مستقبله بصورة أوضح في الطائرة، والمركز الذي يستطيع اللعب فيه بمستوى أفضل، ونقوم بالتعامل مع المعطيات الجديدة وقتها».

أكمل المشرف على تدريب المراحل السنية بالأهلي: «لا أعتقد أن الأندية حالياً تواجه مشكلة على صعيد الأطوال في الكرة الطائرة، إذ لم يعد هناك مشكلة كبيرة في توفر هذا المعيار عن قبل، وهناك العديد من اللاعبين في فرق الرجال، يتميزون بالأطوال المطلوبة، لدينا نماذج منهم كثيرة في أندية مثل العين والشباب والوصل والأهلي».

البدواوي: الطول شرط أساسي في الملاعب

أكد علي البدواوي المشرف على المراحل السنية للكرة الطائرة بنادي حتا، أن البنية الجسدية القوية والأطوال، من المعايير المطلوبة في لاعبي الطائرة، وأن أسرة اللعبة بنادي حتا، حريصة على توفر تلك المعايير في اللاعبين الواعدين، والتي يجب أن تتوفر في 5 لاعبين على الأقل من كل 10 لاعبين من المراحل السنية.

أوضح البدواوي: «يجب أن يتراوح طول لاعب الطائرة في عمر 12 سنة، ما بين 130 إلى 140 سنتيمتراً، على أمل وصوله إلى الطول المطلوب عندما يصل إلى صفوف الفريق الأول للرجال، ومتوسط أطوال لاعبي الفريق الأول حالياً في حتا هو 165 سنتيمتراً، ووصول لاعب إلى قرابة المترين أمر نادر في ملاعب الطائرة الإماراتية».

أضاف البدواوي: «المشكلة التي تواجه الطائرة عموماً، أن كل الألعاب الجماعية الأخرى، تتصارع على اللاعبين طوال القامة، وبما فيها كرة القدم الأكثر جاذبية للمراحل السنية، وبالتالي تكون عملية الاختيار صعبة أمام الطائرة، لقلة المتوفر من المواهب، وتزداد تلك الصعوبة لدينا في حتا أكثر، لأن النادي يخدم منطقة سكنية صغيرة، والمناطق القريبة التي يمكن الحصول منها على لاعبين، تتنافس معنا فيها أندية مثل مصفوت والذيد». أكمل المشرف على المراحل السنية للكرة الطائرة بنادي حتا: «لدينا مثلاً من مرحلة البراعم إلى الأشبال أ، 40 لاعباً تقريباً، ومنهم 7% فقط تنطبق عليهم المعايير المطلوب توفرها في لاعب الكرة الطائرة، ولذا نحن نحاول التركيز على المواهب أكثر، وطرحنا دراسة في هذا الموضوع، لأنه إذا تم التركيز كل سنة على 3 أو 4 لاعبين مميزين في الطائرة، سيكون لدينا بعد عدة سنوات قليلة، 12 لاعباً على مستوى متميز، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني والكرة الطائرة في الدولة».

الفتيات

الذيد يستضيف الجولة الرابعة

تستضيف صالة نادي الذيد السبت، مواجهتي الشباب مع سيدات الشرقية وسيدات الوسطى مع سيدات الشارقة في الجولة الرابعة لدوري الفتيات للكرة الطائرة، ويحصل الوصل على راحة من المباريات في تلك الجولة.

يتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق نقاط الأشواط عن سيدات الشارقة في المركز الثاني، ويحتل الوصل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الدوري

طائرة العين تختتم مشوارها في الدور الأول بلقاء حتا

يخوض العين في السادسة والنصف من مساء الجمعة، آخر مبارياته في الدور الأول للدوري العام للكرة الطائرة رجال، عندما يلتقي ضيفه حتا في الجولة الثامنة للمسابقة، قبل أن يحصل العين على راحة من المباريات في الجولة التاسعة المقررة يومي 3 و4 فبراير المقبل.

يسعى العين إلى اقتناص آخر نقاط النصف الأول من المسابقة، ليتوج بطلاً للشتاء بالعلامة الكاملة، والتي وضعته حتى الآن على قمة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، ولم يخسر فيها سوى شوط واحد فقط، فيما يبحث حتا عن فوزه الثاني في الدوري، ليبدأ مشوار الابتعاد عن المركز الثامن قبل الأخير، والذي يحتله حالياً برصيد 4 نقاط.

تشهد الجولة 8 أيضاً، مباراتي بني ياس مع الوصل والجزيرة مع الأهلي الجمعة، ولقاء الشباب والنصر السبت.