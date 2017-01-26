8 ميداليات إماراتية جديدة في «خليجية المضمار»

واصل نجوم منتخب الدراجات للشباب والكبار، تألقهم في بطولة مجلس التعاون الثامنة للمضمار، المقامة حالياً في مضمار زايد الدولي بالشارقة، ونجحوا في إضافة 8 ميداليات في اليوم الثاني للبطولة، من بينها 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وبذلك يرتفع رصيد منتخبنا في ختام اليوم الثاني إلى 15 ميدالية، من بينها 8 ميداليات ذهبية، وتضمن برنامج اليوم الثاني 4 سباقات للكيلو والنقاط للشباب والكبار وظهر نجومنا بمستوى متميز، وحققوا معدلات جيدة، ومن بينها نجاح النجم الصاعد راشد سويدان من تسجيل رقم جديد في سباق الكيلو للشباب.

تألق ميرزا

وفي سباق النقاط للكبار تألق قائد منتخب الإمارات النجم يوسف محمد ميرزا، ونجح في الفوز ببطولة السباق بجدارة برصيد 56 نقطة، وبفارق كبير عن المتسابق الثاني، محققاً بذلك الميدالية الذهبية وجاء في المركز الثاني الدراج السعودي مصطفى الربيع برصيد 20 نقطة، ونال الميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية النجم الإماراتي جابر حسين المنصوري، وفي سباق النقاط للشباب حقق نجم منتخب الإمارات الشاب عبد الله خليل المنصوري الميدالية الذهبية، بعد فوزه بالمركز الأول برصيد 36 نقطة، ومتفوقاً على النجم الصاعد راشد عبد الله سويدان، الذي حل ثانياً برصيد 26 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث الدراج البحريني محمد إبراهيم عبد الله.

رقم جديد لسويدان

وفي سباق الكيلو للشباب تمكن نجم المستقبل الصاعد للنجومية راشد عبد الله سويدان من الفوز بالمركز الأول بجدارة، ونال الميدالية الذهبية بعد تسجيله أفضل زمن وقدره دقيقة و14 ثانية و318 جزءاً من الثانية وهو رقم جديد للنجم راشد سويدان، وجاء في المركز الثاني نجم منتخب الشباب حسن عيد الله الشحي، ونال الميدالية الفضية، فيما نال الدراج البحريني فيصل فوزي محمد الميدالية البرونزية، بعد فوزه بالمركز الثالث.

ذهبية المنصوري

وفي سباق الكيلو للكبار حقق النجم أحمد يوسف المنصوري الميدالية الذهبية، بعد فوزه بالمركز الأول بزمن قدره دقيقة و10 ثوان و634 جزءاً من الثانية، بعد منافسة قوية ومثيرة مع الدراج السعودي محمد عادل المشيخص، الذي جاء في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، فيما نال الدراج الإماراتي محمد يوسف المنصوري الميدالية البرونزية، بعد حصوله على المركز الثالث.

بطولة مفيدة وناجحة

أكد عبد الناصر عمران الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات أمين السر العام أن النسخة الثامنة من البطولة الخليجية شهدت نجاحاً لافتاً من خلال العمل التنظيمي والمستوى الفني، حيث قام الاتحاد بعمل كل الترتيبات التي تكفل تنظيماً مميزاً للبطولة، التي تجمع الأشقاء سنوياً، كما شهدت البطولة هذا العام تحطيماً للكثير من الأرقام القياسية في السباقات المختلفة سواء للرجال أو للشباب، وهذا يدل على ارتفاع مستوى الدراجين، وجاهزيتهم للبطولة بشكل مميز، وأوضح أن تحسين الأرقام للدراجين هدف بحذ ذاته، يساعد الدراج على الترقي في التصنيف العام، ورفع معدلاته من نقاط التقييم، ولا شك في أن الأرقام التي حققها منتخبنا الوطني في هذه النسخة مؤشر جيد للبطولة الآسيوية للمضمار، التي ستقام الأسبوع المقبل في الهند، وقد حصل نجوم منتخبنا على ثماني ميداليات ذهبية في اليوم الأول والثاني من البطولة والحصيلة مرشحة للزيادة بختام المنافسات، وقدم جميع أعضاء المنتخب جهداً مميزاً في البطولة وأشكرهم على إخلاصهم وحماستهم الكبيرة أثناء المنافسات، وإصرارهم على أن يكونوا دائماً في الصدارة، وأصحاب المركز الأول، وأوضح أن اللجنة التنظيمية الخليجية تهدف من إقامة هذه البطولة رفع المستوى العام للدراجين الخليجيين في مسابقات المضمار، ونحن في اتحاد الإمارات نقدم كل الدعم والمساندة، من أجل الوصول إلى هذا الهدف، الذي يساعد على نهضة الدراجات العربية والخليجية عموماً.

تتويج

عقب انتهاء السباقات، التي تميزت بالسرعة والتنافس المثير قام عبد الناصر عمران، وعبد الكريم الزرعوني، ونايف عبد العزيز، وسالم عتيق مطر أعضاء مجلس الإدارة، وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد، وشبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية، وعلي حميد السعيدي رئيس الوفد العماني، ويوسف جواد رئيس الوفد البحريني بتتويج الفائزين، وتقليدهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

الزرعوني: جهود مقدرة للجان

أكد عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات المدير المالي أن النسخة الحالية من البطولة الخليجية هي الأولى لمجلس الإدارة الحالي عقب انتخابه للدورة الجديدة، ونأمل أن نوفق في المحافظة على النجاحات التي تشهدها البطولة سنوياً، وقد بذلت جميع اللجان العاملة في البطولة جهوداً مقدرة، خاصة قناتي دبي والشارقة الرياضييتين في نقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة.

اتحاد الدراجات يحتفي بالوفود

أقام اتحاد الدراجات، حفل عشاء بمضمار زايد على شرف الوفود الخليجية المشاركة، وفي كلمة الاتحاد رحب عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بالأشقاء أبناء دول التعاون في بلدهم الثاني، ومشيداً بالروح الرياضية، التي سادت منافسات البطولة، ونقل لهم تحيات أسامة الشعفار رئيس الاتحاد، وأحمد الحوري نائب الرئيس، ومتمنياً لهم طيب الإقامة، وقدم الزرعوني الشكر لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة وللشركات والمؤسسات الراعية، وقام عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد بتقديم الدروع التذكارية لرؤساء الوفود والحكم العام والشركات المساهمة، وتقديم الشكر لهم كما قام يرافقه أعضاء مجلس الإدارة عبد الكريم الزرعوني، ونايف عبد العزيز جكة وسالم عتيق الكتبي بتقديم شهادات الشكر لكل من أسهم في إنجاح البطولة.

الوالي: النتائج باهرة

أشاد علي سعيد الوالي مستشار الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية بالنتائج الرائعة، والمستوى المتميز لمنتخب الشباب والكبار، بقيادة النجم يوسف ميرزا، وأثنى على التزام اللاعبين وحرصهم على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق التفوق والفوز ورفع راية الغمارات خفاقة على منصة التتويج، للتأكيد على تطور دراجات الإمارات، ووصولها إلى أفضل مستوى.