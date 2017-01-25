طلال الهاشمي: الدولة ذللت كل العقبات أمام ذوي الإعاقة

أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أن دولة الإمارات ستكون حاضرة بقوة في الألعاب الصيفية العالمية 2019 بإمكانياتها وبناها التحتية، فضلاً عن الكوادر والكفاءات التي تتمتع بها الدولة على كافة الأصعدة.

وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي هذه الفئة أهمية خاصة وتقدم لها الدعم اللازم وتذلل أمامها كافة الصعاب وتلبي كافة متطلباتها، وتولي قيادتنا الرشيدة أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذه رسالة حاضرة في اللقاء الكبير الذي حظي به توقيع الاتفاقية والتي ستكون بداية العمل ونقطة الانطلاقة نحو التحضير المبكر لهذا الحدث العالمي المهم.

وأضاف: هذه الفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً في دولتنا التي تقدم كافة أنواع الدعم لفرسان الإرادة، موضحاً أن هذه الفئة رفعت اسم الدولة عالياً خفاقاً دولياً.