«ضد الساعة» يرصد ترتيبات وذكريات طواف دبي

بالتزامن مع طواف دبي للدراجات الهوائية، سيتابع جمهور قناة دبي الرياضية في رابع حلقات البرنامج الجديد «ضد الساعة» على قناة دبي الرياضية الأولى، مع الإعلامي الإماراتي حسن حبيب في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، مجموعة من الفقرات واللقاءات التي تواكب استعدادات القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام وتغطيتها الحصرية للنسخة الرابعة من «طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، أحد أهم الأحداث في العام الحالي 2017 على المستوى العالمي، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وينظمه مجلس دبي الرياضي في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة 16 فريقاً نخبة من أفضل متسابقي الدراجات العالميين، إضافة إلى المنتخب الإماراتي للدراجات الهوائية، ويضم فريق عمل البرنامج كلاً من المخرج ملحم أسد، والمنتج فرح الخطيب، والإشراف العام لراشد أميري مدير قناة دبي الرياضية.

استعدادات ومواكبة

وتتناول الحلقة الاستعدادات الجارية لمواكبة المرحلة الثانية التي تنطلق في الأول من فبراير 2017، وتشهد مرور الدراجين على أربع إمارات مختلفة هي الشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، حيث يستضيف حسن حبيب في هذه الجولة فيصل النعيمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، للحديث عن مختلف المناطق والمشاريع الحديثة في الإمارة مثل مشروع "الزوراء" ومجموعة الجسور الجديدة، ومنطقة الكورنيش التي أصبحت وجهة متميزة لعدد من الخدمات الترويجية والسياحية فيها.

حوار خاص

وسيتابع الجمهور الحوار الخاص مع الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم، الهاوي المحترف وأحد عشاق رياضة الدراجات الهوائية، والذي يشارك في طواف هذا العام للمرة الثانية، حيث يتحدث عن شغفه الكبير بهذه الهواية وممارسته اليومية لها، كما يكشف لحسن حبيب خلال جولتهما في مضمار القدرة المخصص للدراجات الهوائية، عن علاقاته الوطيدة مع عدد من أبطال العالم في هذا المجال والكثير من التفاصيل إلى جانب تقديمه مجموعة التحليلات الرياضية في دبي الرياضية وتوقعاته للنسخة الرابعة من الطواف.

ذكريات محراب

ومن جهة أخرى، يتحدث محمد محراب رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة العليا في طواف دبي، في هذه الحلقة عن علاقته وعائلته بهذه الرياضة الشهيرة، حيث يعتبر أحد الدراجين القدامى والمسؤول حالياً عن معاينة المسارات الخاصة بالدرجات، مقدماً للجمهور من منطقة مرسى دبي نبذة وافية عن جديد المراحل، على اعتبار أن طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية يعتبر الأعلى تصنيفاً في آسيا، وباكورة الموسم في القارة، والأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتد لمسافة أطول عن النسخة السابقة تمتد على 5 مراحل وتصل إلى 865 كلم بزيادة تصل إلى 194 كم عن النسخة السابقة، بين عدد من المدن في 6 من إمارات الدولة وبين مناطق جبلية وطبيعية متعددة، وذلك بعد إضافة المرحلة الخامسة التي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للدراجات، كما سيتم في هذه الحلقة التطرق إلى أهم الفرق المشاركة والمعالم الرئيسة التي يمر بها الطواف.