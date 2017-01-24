«طواف دبي» تستعرض مهام فرق العمل

عقدت اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية لقاء مع فرق العمل المساندة للنسخة الرابعة من الطواف الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 31 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين.

ويتضمن 5 مراحل للمرة الأولى، وتم خلال الاجتماع الذي تحدث فيه محمد محراب عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية، وعبد الله شهداد مدير قسم الأندية والمؤسسات الرياضية في المجلس، توضيح دور ومهام كل عضو في فرق الدعم والمساندة أثناء فعالية الطواف المصغر «ميني دبي تور» التي سيتم تنظيمها أيام 25 و26 و28 يناير الجاري أو أثناء أيام الطواف الرسمية.

كما تم شرح توقيت انطلاق كل مرحلة وختامها، وموعد مرور الدراجين بكافة المناطق خلال المراحل الخمس، كما تم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بفعالية طواف دبي المصغر، ودور كل لجنة في الفعالية، ودعت اللجنة المنظمة جميع منتسبي المجلس للمشاركة في فعاليات اليوم الثالث من طواف دبي المصغر التي تختص بالجمهور.

لقاء الإعلاميين

وتعقد اللجنة المنظمة للطواف في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم (الثلاثاء 24 يناير 2017) لقاء مع ممثلي الصحف والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية بجوار مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، يتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، حريز المر بن حريز مدير الطواف، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للطواف، وسيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل فعالية طواف دبي المصغر «ميني دبي تور» التي ستقام في مضمار ند الشبا بمدينة محمد بن راشد ديستركت 1 أيام 25 و 26 و28 يناير الجاري.

وتهدف فعالية طواف دبي المصغر إلى ربط فئة الطلبة والعائلات مع الطواف من خلال تواصل مفهوم وقيمة التنافس وأهمية ممارسة الرياضة، وسيتم توزيع ميداليات وجوائز على الفائزين في المنافسات، كما سيتم توزيع الهدايا العينية على المشاركين.

حملة ترويجية

وتتواصل الحملة الترويجية للنسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في الجامعات ومراكز التسوق، حيث يقام اليوم الثلاثاء جناح ترويجي للطواف في جامعة الفلاح بإمارة دبي، وينتقل غداً إلى الفجيرة سيتي سنتر حيث سيستمر لأربعة أيام، لينتقل بعدها إلى منطقة سيتي ووك بدبي.

ويتم خلاله عرض أفلام ترويجية عن طواف دبي وإقامة مسابقات ترفيهية وتوزيع مطبوعات تتضمن معلومات عن الطواف تساهم في تعريف الجمهور بمراحل الطواف والمناطق التي سيمر خلالها الدراجون، كما سيتم توزيع هدايا عينية على زوار الجناح.

وكانت الحملة الترويجية قد انطلقت يوم 21 يناير الجاري حيث تم إقامة الجناح الترويجي في عدة أماكن منها: الجامعة الأمريكية بدبي، جامعة الجزيرة، كلية التقنية العليا بدبي، ابن بطوطة مول، دانة مول بإمارة عجمان، ورأس الخيمة سيتي سنتر، وسيتم عرض البث المباشر لفعاليات الجناح الترويجية على قناة مجلس دبي الرياضي الرسمية على موقع اليوتيوب، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن إطلاق التطبيق الالكتروني للطواف.