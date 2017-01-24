مونديال «أم الإمارات» قِبلة سباقات الخيل للسيدات

باتت البطولات، التي تنظمها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، خاصة بطولات الفروسية وسباقات الخيل تشكل رقماً صعباً في الروزنامة العالمية، والفضل يعود إلى الراعية السامية، التي تجدها تلك المسابقات من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأسفر دعم سموها للمجال الرياضي عن وجود فارسات، يتمتعن بالقوة والإرادة القوية، وكان له المردود الإيجابي على تشجيع المرأة على المستويين العربي والعالمي لركوب الخيل، وكان آخرهن الفارسة السويدية بطلة لفعاليات الجولة الأولى من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات في مسقط، تؤكد أن مونديال أم الإمارات بات الرقم «واحد» في روزنامة السباقات العالمية.