محمد بن ثعلوب: دعم هزاع بن زايد وراء الإنجازات

تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ، بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي والأب الروحي والداعم الأول للاتحاد، على دعمه الكبير الذي كان وراء كل النجاحات والإنجازات، التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية على كافة الأصعدة المحلية والقارية والدولية سواء من خلال النتائج التي تحققت على مدار الدورة الماضية رياضياً وإدارياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ في تشكيله الجديد للدورة الأولمبية الممتدة حتى 2020، الذي عقد في مقر الاتحاد بمنطقة المشرف بالعاصمة أبوظبي برئاسته وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسجل الاجتماع الأول للاتحاد أي تغير يذكر على مناصب الأعضاء، حيث احتفظ ناصر البدور بمنصب نائب الرئيس وراشد لخريباني النعيمي رئيساً للجنة المالية، وعمر بن لحه الشحي رئيساً للجنة التسويق والاستثمار، وحمد النعيمي رئيساً للجنة التطوير، وناصر التميمي أميناً عاماً للاتحاد ومحمد جاسم أميناً عاماً مساعداً ورئيساً للجنة الجودو في الاتحاد.

جهود

في بداية الاجتماع رحب محمد بن ثعلوب الدرعي، بالأعضاء مباركاً الإنجازات التي تحققت في الدورة المنتهية والتي وصفها بالقياسية من جميع النواحي والمستويات، مشيداً بجهود الأعضاء ودور الأندية وتعاونها إلى جانب الدور الكبير للأجهزة الفنية والإدارية التابعة للاتحاد، والتي يعود لها الفضل في جميع النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية، مؤكداً سياسة العمل بروح الفريق الواحد المتبعة في الاتحاد، والتي أثبتت نجاحها من خلال جملة الإنجازات التي رافقت مسيرة الألعاب الثلاثة المنضوية تحت شعار الاتحاد، والتي لم يكن لها أن تتحقق لولا ذلك التعاون والجهد الكبير الذي بذلته مختلف الإدارات في الدورة المنتهية التي تعتبر هي الأفضل في مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه قبل 15 عاماً، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا متمثل في الحفاظ على المكتسبات أولاً ومن ثم مواصلة طريق التميز وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات وهذا ما نفكر فيه وسنعمل على تحقيقه على أرض الواقع في المرحلة المقبلة ونملك من الإرادة والتحدي ما يكفي لكي نحافظ على مسيرة الاتحاد واستثمار ما تحقق من نجاحات لمواصلة طريق التميز.

نتائج

واستعرض محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال الاجتماع المحصلة التي أغلق من خلالها الاتحاد الدورة الأولمبية السابقة في الفترة من 2012 إلى 2016 بأنها الأفضل في مسيرة الاتحاد، مشيراً إلى أن الأرقام التي أمامنا تضع اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينغ على قائمة أفضل اتحاد رياضي على مستوى الدولة، مستشهداً بالنتائج التي تحققت بدءاً من الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهو الإنجاز الأهم والأغلى على صعيد الرياضة الإماراتية، وكان وراء رفع علم الإمارات في أولمبياد البرازيل، ومروراً بتحقيق أول ميدالية ذهبية على مستوى قارة آسيا في إنجاز غير مسبوق لجودو الإمارات، ناهيك عن الفوز بالميدالية الذهبية وتصدر بطولة مجلس التعاون الخليجي للجودو لأول مرة في تاريخ الاتحاد، تلك الأرقام إلى جانب جملة من الميداليات الملونة التي حققها لاعبو الجودو في بطولة العالم وبطولات الغراند سلام والغراند بري، تضعنا في مقدمة الاتحادات الوطنية في الدولة من دون أي منافسة.

نجاحات

وعلى صعيد النجاحات المحلية، أشار الدرعي إلى أن منجزات الاتحاد على الصعيد المحلي كانت موازية للنجاحات الخارجية، بعد أن نجحنا في إدخال الجودو في العديد من الأندية داخل الدولة، وبعد أن كانت اللعبة حاضرة في نادي الخليج فقط، دخلت الجودو ضمن النشاط الرسمي لعشرة أندية على مستوى الدولة وهي: الجزيرة والوحدة والظفرة وبني ياس والعين والشارقة والخليج وكلباء والفجيرة، ومعها ارتفع عدد المراكز من أربعة مراكز للضعف وأصبح مجموع عدد الأندية والمراكز في الدولة من سبعة إلى 18 نادياً ومركزاً معتمداً، تشارك في أنشطة وبرامج الاتحاد المحلية، التي وصل عددها في الموسم الحالي إلى 13 بطولة إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الوطنية الرسمية في الدولة، مثل اليوم الرياضي الوطني الموحد والأولمبياد المدرسي، وأضاف، كما اعتمد الاتحاد الأسلوب التقني في تسجيل جميع اللاعبين والمدربين والحكام بالنظام الإلكتروني، في خطوة سهلت الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق عملية الحصول على البيانات الرسمية لأعضاء الاتحاد.

تفوق

قال محمد بن ثعلوب: ما يدعونا للفخر أننا الاتحاد الرياضي الوحيد على مستوى الدولة، الذي نجح في حصد جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مرتين الأولى عام 2013 والثانية في 2016.