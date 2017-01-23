الإنجليزي فليتوود بطلاً لأبوظبي HSBC للغولف

توج الإنجليزي تومي فليتوود بلقب النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي HSBC للغولف، إحدى جولات البطولة الأوروبية والتي اختتمت منافساتها أمس على الملعب الوطني للغولف في العاصمة أبوظبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللاعب متفوقاً على أصحاب المراكز الأولى في لائحة التصنيف العالمي للاعبي الغولف.

وشهد تتويج فليتوود باللقب الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في الإمارات.

حضور

من جانبه، أكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، أن بطولة أبوظبي للغولف أصبحت من الأجندة الرئيسية في قائمة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الإمارات والعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أنها حققت نجاحات كبيرة وعلى مدار سنوات طويلة.

وقال إن استمرار البطولة ونجاحها لمدة 12 عاماً نتيجة وجود البنية التحتية الرائعة في الإمارات وفي أبوظبي بصفة خاصة بالنسبة للعبة الغولف، وهناك ملاعب كثيرة وممارسون كثر لهذه الرياضة، بجانب النجاحات التنظيمية التي حققت في النسخ السابقة وبالتالي هذا كله يدعو الجميع للمشاركة.

وأضاف: نرى أن الحضور الجماهيري يزداد سنة بعد سنة وكذلك النجاح التنظيمي، وأعتقد أن البطولة أصبحت رئيسية في أجندة إمارة أبوظبي الرياضية، وهي من البطولات الناجحة بدليل الحضور الكثيف من مختلف الجنسيات من حول العالم، وكذلك مستوى اللاعبين المشاركين، وبكل تأكيد البطولة ستتطور للأفضل وتخرج للعالم العديد من الأبطال.

نجاح

من جهته، هنأ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، فليتوود بتتويجه بكأس الصقر المجنح، مؤكداً أن البطولة شهدت هذا العام نجاحاً قوياً بالنظر إلى زخم المنافسة التي جمعت أهم المصنفين العالميين، فضلاً عن نتائج البطولة التي لم نتمكن من تحديدها حتى بلوغ منافسات اليوم الرابع إلى الضربات الأخيرة.

واعتبر العواني أن أبوظبي واصلت التأكيد على مكانتها الرائدة في تعزيز حضورها على الصعيد العالمي، لتتماشى مع رؤيتنا الطامحة لترسيخ أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة في ظل الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة التي توليها القيادة الرشيدة، منوهاً بمستوى الحضور الجماهيري الذي شكل علامة فارقة بجانب الأداء والمستوى الفني الذي أظهره اللاعبون طيلة جولات البطولة، في دلالة على المكانة التي باتت تستحوذ عليها هذه البطولة في الوقت الراهن.

مفاجأة

وكان الإنجليزي فليتوود قد نجح في تحقيق المفاجأة الكبرى بالفوز باللقب كونه المصنف رقم 102 على مستوى العالم، واستطاع التغلب على العديد من الأسماء الشهيرة في اللعبة وذلك بعدما قدم أداء قوياً في اليومين الأخيرين من البطولة، إذ تمكن من الفوز باللقب محققاً 17 ضربة تحت المعدل بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة أمس، ليمنحه الفوز ببطولة أبوظبي التقدم إلى قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف العالمي للعبة.

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حل في المركز الثاني الأميركي داستن جونسون بالمشاركة مع الإسباني بابلو لارزابال، وجاء ثالثا كل من: مارتن كايمر، والتايلندي كيراديش أفيبارنرات، والنمساوي بيرند ويزبيرغر.