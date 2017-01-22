لاعبو تايكواندو الإمارة الباسمة يكثفون الإعداد في معسكر ألمانيا

أجرى لاعبو فريق التايكواندو لنادي الشارقة الرياضي الثقافي عدداً من التدريبات المشتركة خلال تواجدهم حاليا في ألمانيا في معسكر تدريبي مع عدد من الفرق والمنتخبات المتواجدة في ألمانيا.

ويحرص الجهاز الفني والإداري للفريق على منح اللاعبين أكبر فرص الاحتكاك مع الخبرات المتواجدة تحضيراً لمشاركتهم في البطولة المفتوحة «جي وان» التي ستبدأ اليوم وسط معنويات عالية، حيث تعتبر هذه البطولة من أقوى البطولات الدولية المصنفة من قبل الاتحاد العالمي للتايكواندو والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م، ويشارك بها أكثر من ألفي لاعب من مختلف دول العالم.

ويدخل لاعبو التايكواندو وعددهم ثمانية، أجواء المنافسة بروح عالية، بعد سلسلة التحضيرات التي هيأتها إدارة نادي الشارقة الرياضي، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، للاعبين للاستعداد والتحضير للبطولة فضلا عن المعسكر الحالي الذي توافرت فيه كافة المعطيات والخبرات العالمية لإنجاح مشاركة النادي في هذا الحدث الهام.

من جانبه أوضح المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الألعاب الفردية بنادي الشارقة، أهمية المعسكر الحالي للاعبي التايكواندو كونه يأتي ضمن إعداد اللاعبين لبطولة ألمانيا، مشيرا إلى أن مشاركة فريق التايكواندو لنادي الشارقة الرياضي في بطولة ألمانيا، تعد هامة كونها تمثل إحدى غايات النادي لتأهيل اللاعبين للوصول إلى طوكيو والذي بدأ من العام الماضي بمشاركة الفريق في أربع بطولات.

وأشار الهاجري إلى أن تلك البطولات شملت بطولة صربيا وبطولة لاتفيا وبطولة الألعاب الأسيوية في روسيا وبطولة العالم في كندا.