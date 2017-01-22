الشارقة تحتضن أول مهرجان للرياضة الصحراوية

ينطلق يوم 2 فبراير المقبل، في صحراء منطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة، مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي 2017 في نسخته الأولى، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية، بمشاركة عدد من أبرز الأسماء والعلامات التجارية المتخصصة في الرياضات الصحراوية في الدولة، ويقام تحت تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء».

ويتبارى المتسابقون في منافسات مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي 2017 ضمن 3 فئات هي سباقات التحمل للمركبات الصحراوية، وسباقات التحمل للدراجات النارية MX1/‏‏2، فضلاً عن مسابقات تحدي الوقت.

يسلط المهرجان في إطار فعالياته الضوء على أبرز منتجات وخدمات الرياضات الصحراوية، من مركبات ودراجات نارية وملابس وأجهزة حماية، وأجهزة ملاحة ومنتجات زينة وإكسسوارات المركبات الصحراوية، وذلك عبر أشهر الأسماء والعلامات التجارية المتخصصة في صناعة وتوزيع هذه المنتجات.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام أن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي، واختيار منطقة البداير تحديداً موقعاً للفعالية، يعد خير دليل على أن المؤسسة تؤمن بأهمية الابتكار القائم على الإيمان الكامل بقدراتنا ومواردنا الطبيعية القيّمة في صنع أحداث ذات تأثير كبير وإنجازات مشهودة.

حدث مهم

وتابع: يمثل المهرجان حدثاً مهماً ، ويتواكب مع رؤية الشارقة السياحية والإعلامية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مقوماتها ووجهاتها.

ويشارك في تنظيم المهرجان بطل سباقات السيارات الإماراتي محمد البلوشي، الفائز ببطولة العرب التونسية (إم إكس) لسنة 2010 وللمرة الثانية على التوالي، وقائد مشروع شركة ريدبول في الإمارات تحت أجنحتي، وأول إماراتي يشارك في رالي داكار.