الإنجليزي هاتون يتصدر غولف أبوظبي

اشتعل الصراع على لقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، التي تقام على الملعب الوطني للغولف في أبوظبي عقب ختام منافسات اليوم الثالث وقبل الأخير أمس، الذي شهد تقلبات في الترتيب العام للبطولة.

نجح الإنجليزي تايلر هاتون في خطف الصدارة من الألماني مارتن كايمر في منافسات أمس، بعدما أنهى الجولة الثالثة محققاً 13 ضربة تحت المعدل، محافظاً على أدائه الثابت منذ اليوم الأول للبطولة.

فيما نجح الأميركي داستن جونسون المصنف الثالث على العالم في العودة من بعيد وتعويض الأداء المخيب الذي قدمه في اليومين الأول والثاني ودخل في الصراع على اللقب بعد أن قفز إلى المركز الثاني في صدارة الترتيب، إذ تمكن من تحقيق 8 ضربات تحت المعدل أمس، ليرفع عدد ضرباته إلى 12 ضربة.

ويظل الباب مفتوحاً أمام عدد كبير من اللاعبين للمنافسة على لقب أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف مع منافسات اليوم الأخير، حيث تختتم البطولة اليوم في نسختها الثانية عشرة.

ويشارك في المركز الثاني على لائحة ترتيب البطولة اليوم 5 لاعبين بـ 12 ضربة تحت المعدل وهم داستن جونسون الذي قفز 36 مركزاً، والإسباني بابلو لارازابال الذي حقق ضربة تحت المعدل في ثلاث حفر، وتومي فليتوود الذي حقق ضربة تحت المعدل في أربع حفر، والتايلندي كيراديك أفيبارنرات الذي حقق ضربة تحت المعدل في خمس حفر.

بالإضافة إلى الألماني مارتن كايمر الذي كان قد تصدر عقب الجولة الثانية ولكنه قدم أداءً أقل في منافسات الأمس إلا أن حظوظه تبقى قائمة في المنافسة بقوة على لقبه الرابع في البطولة.

وأبدى تايلر هاتون المتصدر ثقته في أدائه الحالي، خاصة بعدما جاء ضمن المراكز الخمسة الأولى في البطولة المفتوحة وبين المراكز العشرة الأوائل في آخر بطولتي «مايجرز» وبطولة «بي جي آيه».