سيدات سلة النصر بطلات الدوري للمرة الثالثة

أضاف فريق كرة السلة للسيدات بنادي النصر، الإنجاز السادس خلال مشواره مع اللعبة، بتحقيق لقب بطولة الدوري العام للمرة الثالثة، بعد فوزه على نادي الشارقة للسيدات بنتيجة 34-27 في المباراة النهائية التي جرت أول من أمس، بصالة نادي النصر، وكان النصر بدأ مشواره مع ألقاب الدوري موسم 2012-2013 ثم أحرز اللقب مرة ثانية موسم 2014-2015، كما سبق له الفوز بثلاثة ألقاب في مسابقة كأس الاتحاد.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، بتتويج النصر بحضور ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد علي العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، انتهى ربعها الأول بالتعادل 6-6 ثم تقدم النصر 7 ـ 6 في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول نصراوياً بفارق نقطة واحدة فقط «13-12»، وفي الربع الثالث نجحت سيدات النصر في توسيع الفارق حتى وصل إلى 7 نقاط بنهاية المباراة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث فازت سيدات الوسطى على الشرقية بنتيجة 51-41، وعقب المباراة قام القرقاوي بتكريم الحكمين محيي الدين خطاب وعامر سيجري.

وأرجع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي تدني المستوى للتوتر الذي ظهر على لاعبات الفريقين، ما أثر سلباً في الأداء طوال شوطي المباراة، وكل فريق له أسلوبه في كيفية الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، وقال إن النقاط التي تم تسجيلها بالمباراة ضعيف للغاية، وسبب ذلك الأساسي حالة التوتر التي صاحبت المباراة، كما أن المباريات النهائية دائماً ما يصاحبها مثل هذا المستوى.

أبوالشوارب: فوز مهم

وأهدى عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، إنجاز سيدات السلة، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، لدعمه الكبير ومتابعته الدؤوبة لكافة ألعاب النادي، وبصفة خاصة ألعاب الصالة.

مؤكداً أن الفوز بلقب الدوري له أهميته الكبيرة ويعبر عن حجم اهتمام النادي بجميع الألعاب، وقال إن إنجاز سيدات السلة يكمل مسيرة الألعاب الناجحة في النادي التي بدأت قبل خمس سنوات، والتي استهدفت الاهتمام بكافة الألعاب.

وأضاف أن إنجاز سيدات السلة في النادي جاء في مستهل موسم سيشهد زيادة كبيرة في عدد البطولات والألقاب التي تناسب حجم الدعم واسم النادي وتاريخه، وما حققه من بطولات خلال السنوات الأخيرة التي تم خلالها الاهتمام بالقاعدة وبناء جيل من المميزين من أبناء النادي.

وأشاد أبوالشوارب بلاعبات فريق السلة والجهاز الفني وكل القائمين على الفريق، وطلب منهن المزيد من الإنجازات محلياً وخليجياً وعربياً.

اختلاف مستوى الموسم

وقالت هلا شحادة مدربة فريق سيدات النصر: «أضفنا بطولة جديدة لخزائن النادي، ولكن يجب الاعتراف بنقطة مهمة للغاية، هي أن المستوى هذا الموسم غير متوقع بالمرة، ومن وجهة نظري يعود ذلك إلى سبب مهم للغاية وهو عدم وجود لاعبة أجنبية في منافسات الموسم الحالي، لأن وجودها في قلب الملعب سواء في التدريبات أو المباريات له دوره الكبير في ارتفاع المستوى، ولكن أن تلعب بطولات بلاعبات محليات فقط، فإن هذا لن يطور مطلقاً من مستواهن».

واتفقت معها ميثاء بن ضاوي عضو اتحاد كرة رئيس اللجنة النسائية، فيما يخص تراجع المستوى بسبب غياب اللاعبات الأجنبيات، وقالت: «من دون شك عدم وجود لاعبة أجنبية أفقد البطولة الكثير من الحماس وطابع القوة الذي كانت تتسم به البطولة، وعدم وجود لاعبة محترفة يعود إلى قلة الأندية المشاركة في البطولة، والذي وصل إلى 4 أندية فقط».

وأضافت: «ربما يكون عدم وجود لاعبة أجنبية أكثر إفادة للاعباتنا المواطنات في هذه الفترة حتى تتم الاستفادة من البطولات المحلية من أجل المشاركة في بطولة المرأة الخليجية في قطر يوم 7 مارس المقبل».

وأكدت تقارب مستوى الفريقين في المباراة النهائية، وظل التعادل، أو التقدم بفارق بسيط لصالح النصر خلال الأرباع الثلاثة الأولى، ولكن في الربع الرابع تغيرت الأمور لمصلحة النصر.