عداؤو العالم يتنافسون على جوائز ماراثون دبي

يقام ماراثون ستاندرد تشارترد دبي صباح اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينطلق في المنطقة المواجهة لأكاديمية شرطة دبي، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 30 ألف عداء وعداءة في السباقات الثلاث، وهي السباق الرئيسي ومسافته 42.109 كيلومتراً.

والسباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، وسباق العائلات والأطفال ومسافته 4 كيلومترات.

وسيكون المسار للسباق الرئيسي للماراثون ممتداً من شارع أم سقيم، بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا، مروراً بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز، بين تقاطعي مدينة جميرا ومدينة دبي للإعلام إلى شارع جميرا، للجزء الواقع بين تقاطعي مدينة جميرا والحوض الجاف، والعودة إلى شارع أم سقيم.

فيما يكون مسار سباق 10 كيلومترات، من شارع أم سقيم، بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا، إلى تقاطعي مدينة جميرا ومدينة دبي للإعلام على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز والعودة إلى نقطة البداية؛ وتم تخصيص مسار السباق العائلي، بين تقاطعي أكاديمية شرطة دبي ومدينة جميرا على شارع أم سقيم، مروراً بشارع عمران تريم نحو شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، والعودة إلى نقطة البداية.

منافسة قوية

تعتبر نسخة 2017 اليوم، هي الأكثر قوة، في ظل الأسماء القوية التي تتنافس على لقبها، ويبدو وفق المشاركين في السباق الرئيسي أن احتكار اللقب سيظل لعدائي وعداءات أثيوبيا، الذين حصدوا لقبي الرجال والسيدات في آخر 5 نسخ من ماراثون دبي الدولي، وتحديداً منذ عام 2012.

يتقدم المشاركين في السباق الرئيسي، العداء الأثيوبي الأسطورة كينينيسا بيكيلي، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية 3 مرات، وزمنه الأفضل ساعتان و3 دقائق و5 ثوان، وينافسه 21 عداء من مواطنيه، أبرزهم تسيغاي ميكونين البالغ من العمر 21 عاماً، الذي تمكن من الفوز بماراثون ستاندرد تشارترد دبي 2014.

واستطاع التفوق على أي ناشئ آخر تحت سن العشرين ويعود من جديد طامحاً إلى الفوز بلقب آخر، وزمنه ساعتان و4 دقائق و32 ثانية، ودينو كاميل، وزمنه ساعتان و4 دقائق و50 ثانية، كما يشارك في السباق العداء البلجيكي عبد الله الهاشمي وزمنه ساعتان و10 دقائق و17 ثانية، إلى جانب عدائين من أوغندا وكينيا.

تنافس نسائي

أما في سباق السيدات، فتتقدم المشاركات الإثيوبية شور ديميسي، التي أحرزت أفضل رقم شخصي لها بلغ ساعتين و20 دقيقة و59 ثانية، والمسجل في دبي 2015.

ومع مشاركة 17 عداءة أخرى في السباق، ومنهن الإثيوبيات ميسيليتش ميلكامو وزمنها ساعتان و21 دقيقة وثانية واحدة، وتاديليتش بيكيلي وزمنها ساعتان و22 دقيقة و51 ثانية، واراغي يبرغوال وزمنها ساعتان و23 دقيقة و23 ثانية.

واللواتي يتمتعن بخبرة واسعة، فإن نتائج السباق وجائزته الأولى 200 ألف دولار لا تزال مفتوحة، خاصة وأن المشاركات أيضاً يتطلعن إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم العداءة البريطانية باولا راديكليف وقدره ساعتان و17 دقيقة و42 ثانية، وكان في ماراثون لندن الدولي عام 2005.

مشاركو أثيوبيا ينسون الصداقة ويركزون على الإنجاز

أكد عدد من عدائي أثيوبيا المشاركين في السباق الرئيسي لماراثون ستاندرد تشارترد دبي، أنهم ينسون الصداقات التي تجمع بينهم كونهم من بلد واحد، وأعضاء معاً منذ سنوات في منتخبات بلادهم، ويفكرون فقط بتحقيق الإنجاز عندما تطلق شارة البداية لأي سباق، وهذا ما سيحدث اليوم، في ماراثون دبي الدولي.

يعتبر الاثيوبيان كينينيسا بيكيلي وتسيغاي ميكونين، أهم العدائين المشاركين في ماراثون دبي، ويرشحهما الجميع للفوز بالسباق، وسيكون عليهم نسيان صداقة المنتخب والوطن، والتفكير في تحقيق الانتصار الذي يكفل لهم الجائزة المالية الكبرى، ولقب أغلى سباقات العالم.

تحطيم الرقم

وأشار إلى أنه يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي في ماراثون دبي اليوم، وإلى أنه سيحاول الانتصار على فارق الثواني الست التي تفصله عن تحقيق حلمه، مشيراً إلى أنه حقق ساعتين و3 دقائق و3 ثوان، عندما فاز بماراثون برلين في سبتمبر الماضي، وتفصله الآن 6 ثوان عن الرقم القياسي المسجل باسم الكيني دنيس كيميتو في نفس السباق عام 2014، وحقق زمناً قدره ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

يعد بيكيلي (34 عاماً)، أعظم عدائي المسافات الطويلة على مر العصور وصاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 10000 و5000 متر جري.

وأكد جاهزيته للمنافسة على لقب ماراثون دبي، وتوقعه تحقيق زمن أفضل مما سجله في برلين، مع التأكيد أيضاً إلى أنه يحتاج تغيير برنامجه التدريبي لكي يسجل ساعتين ودقيقة واحدة و30 ثانية، خاصة وأنه لم يغير برنامجه منذ ماراثون برلين، مع العلم أنه استبعد من تمثيل منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة.

طموح ميكونين

من جانبه، أكد الأثيوبي تسيغاي ميكونين اسيفا، أنه يسعى للفوز بماراثون دبي، مع احترامه للصداقة التي تجمعه بكل عدائي إثيوبيا المشاركين في السباق، ويعود ميكونين للظهور في ماراثون دبي، بعد الفوز الذي حققه عام 2014، وحصوله على المركز الثالث العام الماضي.

والطريف أن ميكونين كان يبلغ 18 سنة، حين أصبح الفائز الأصغر في تاريخ ماراثون دبي الأغنى في العالم، مسجلاً رقماً عالمياً غير رسمي للعدائين الشباب، وبلغ ساعتين و4 دقائق و32 ثانية، والطريف انها كانت أولى مشاركاته في الماراثون.

إصابة

كانت آخر مرة نافس فيها بيكيلي في ماراثون دبي في عام 2015، عندما أجبرته الإصابة على الانسحاب أثناء السباق، وأكد البطل الأولمبي 3 مرات، وصاحب ثاني أسرع عداء ماراثون في التاريخ، إنه ينسى الصداقة ويفكر في الفوز عند بداية السباق، في محاولة اختصار نحو 90 ثانية من الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون قبل الاعتزال، وقال: «أعتقد أنني أستطيع تسجيل ساعتين ودقيقة و30 ثانية قبل الاعتزال».

صراع رباعي على فئة الكراسي المتحركة

يشهد لقب ماراثون دبي الدولي، لفئة الكراسي المتحركة، صراعاً رباعياً يضم الكندي جوش كاسيدي، الرجل الأسرع في إكمال الماراثون في العالم على كرسي متحرك، وجون بوي سميث حامل اللقب، والأسباني رافا بوتيللو، والايرلندي باتريك موناهان.

تمكن كاسيدي (32 عاماً)، صاحب 3 مشاركات في ألعاب بارالمبية، بالإضافة إلى تسجيله وقتاً قياسياً عالمياً من اقتحام ماراثون بوسطن ذي المسار المتموج عام 2012، وتحقيق رقم قياسي بلغ ساعة واحدة و18 دقيقة و25 ثانية، ما يجعل مشاركته في ماراثون دبي مختلفة، مع مسار الحدث المسطح.

ويقول: «سمعت الكثير عن مسار ماراثون دبي، وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها على مسار مسطح، وهو نوع مختلف من السباقات مع عدم وجود فترات راحة».

وأضاف: «لا يعرف الناس صعوبة التدريب الذي نقوم به، ولكن الأمر المحبط أن هناك نخبة من الرياضيين يشاركون من جميع أنحاء العالم في رياضة هي أكثر تنافسية من بعض الرياضات الأولمبية، لكنها لا تحظى بنفس التغطية الإعلامية».

في المقابل، قال جون بوي: «لا أشعر بالقلق من ماراثون دبي، ولا أخشى أي مسار في العالم، لأن الرياضي الذي يتدرب بشكل جيد، لا يجب أن يقلق من صعوبة سباق، ولا يجب أن تكون لديه أي شكوك حول قدراته».

جائزة لكسر الرقم

يقدم الماراثون عرضاً للمشاركين في السباق الرئيسي، وهو عبارة عن مكافأة قدرها 250 ألف دولار لأي عداء يستطيع كسر الرقم القياسي العالمي، وستكون تلك المكافأة، إضافية إلى الجائزة المالية الأولى للسباق، وقيمتها 200 ألف دولار، وهو ما يبرز مكانة السباق، الذي حصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي، باعتباره الماراثون الأغلى في العالم.

28000

يصل مجموع الجوائز لسباق 10 كيلومترات في الماراثون، إلى 28 ألف درهم موزعة بالتساوي بين الثلاثة الأوائل للرجال والسيدات الدوليين، وكذلك من المواطنين، ويحصل الفائزون بالمركز الأول على 4 آلاف درهم، والمركز الثاني على ألفين، والثالث على ألف درهم، وستكون هناك جوائز لفئة سباق الكراسي المتحركة، ويصل مجموعها للدوليين 72 ألف درهم، مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات، ليحصل الأول على 20 ألف درهم، والثاني على 10، والثالث على 6 آلاف درهم.

بينما يصل مجموع الجوائز المالية للمواطنين في السباق نفسه، 36 ألف درهم مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات، ليحصل الأول على 10 آلاف، والثاني على 5 آلاف، وصاحبي المركز الثالث على 3 آلاف درهم.

816000

يبلغ مجموع جوائز السباق الرئيسي لماراثون ستاندرد تشارترد دبي، 816 ألف دولار، مقسمة بين الرجال والسيدات بالتساوي، ليحصل كل من البطل في السباقين على 200 ألف دولار، والمركز الثاني 80 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً، والرابع على 20 ألفاً، والخامس على 13 ألفاً، والسادس على 12 ألفاً، والسابع على 11.5 ألفاً، والثامن على 11 ألفاً، والتاسع على 10.5 آلاف، والعاشر على 10 آلاف دولار، كما ستكون هناك جوائز للفائزين المواطنين في السباق الرئيسي، إذ يحصل كل من البطل والبطلة على 10 آلاف درهم، والثاني على 5 آلاف، والثالث على 3 آلاف درهم.