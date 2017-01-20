اللجنة المنظمة لألعاب الشرطة تجتمع في أبوظبي

عقدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر القادم في أبوظبي اجتماعاً بمقر كلية الشرطة، برئاسة العقيد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة مدير البطولة، وبحضور العميد خالد علي شهيل من شرطة دبي نائب رئيس اللجنة العليا، ورؤساء اللجان الفرعية المنظمة للبطولة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة، ووضع برنامج زمني لمتابعة عمل اللجان واعتماد تشكيل اللجنة المنظمة واللجان الفرعية والتنسيق مع المؤسسات والدوائر لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الدورة.

وقدم رؤساء اللجان الفرعية عرضاً للمهام والأعمال المكلفة بها وخطط عملها والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المهام المطلوبة.