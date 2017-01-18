«أبيض اليد» يتأهب لمواجهة بطل إفريقيا غداً

يتأهب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد، لمواجهة فريق الزمالك المصري بطل إفريقيا غداً في اليوم الثاني من منافسات بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السادسة، التي ينظمها نادي الشعب على صالته جالياً وتستمر حتى 26 يناير الجاري.

والتي تعتبر محطة مهمة للأبيض في إطار استعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية مطلع 2018 التي يسعى اتحاد الإمارات لاستضافتها والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2019، والتي لم يتحدد موعدها ومكان إقامتها بعد، وهي المباراة الثانية لمنتخبنا في البطولة الدولية.

حيث كان قد واجه مساء أمس في اليوم الإفتتاحي للبطولة فريق الشعب صاحب الأرض والضيافة، وسيلعب الأبيض مباراته الثالثة والأخيرة في مجموعته الأولى يوم الأحد المقبل أمام فريق العربي القطري في ختام الدور الأول.

غيابات وعناصر جديدة

وحرص محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد ونائبه محمد شريف وراشد سيف رئيس لجنة المنتخبات وعلي هزيم عضو اللجنة، على حضور جانباً من تدريب «الأبيض»، على صالة صلاح الدين الرياضية بدبي بمشاركة 18 لاعباً من القائمة الأولية للمنتخب، ضمت 4 لاعبين جدد وهم: خالد سعيد ومرزوق احمد وفيصل غلوم وسعيد راشد، بينما لم يشارك في التدريب بداعي الإصابة رغم حضوره لأرض الصالة 5 لاعبين وهم:

شهاب غلوم ورحمة غالب وعبد الحميد الجنيبي وعبدالله البلوشي وحسن البلوشي، في حين غاب 4 لاعبين لعدم حصولهم على التفرغ من جهة عملهم حتى الآن، وقاد الحصة التدريبية، المدرب الوطني خالد احمد، بحضور خالد خميس مدير المنتخب، وشمل التدريب على رفع معدلات الجانب البدني في البداية ومن ثم العمل على الارتقاء بالجانب المهاري الفردي.

وكذلك العمل الجماعي والوقوف على تشكيلة الفريق المثالية التي يدخل بها منافسات بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي، من خلال ما تسفر عنه المباريات التجريبية التي تجرى في ختام كل مران، لتوظيف كل لاعب في المركز المناسب بالملعب، وتمنى خالد أحمد أن يستفيد اللاعبون من خبرات الفرق المشاركة التي تنتمي لمدارس متنوعة من المنطقتين الخليجية والعربية والأجنبية.

جلفار يشيد

وتحدث جلفار رئيس الاتحاد مع اللاعبين، مشيداً بتواجدهم الفعال، بما يعكس حماسهم ورغبتهم الأكيدة في التواجد ضمن صفوف منتخب الدولة، وأكد سعي الاتحاد على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض مشكلة عدم التفرغ، من خلال التواصل مع المسؤولين في أماكن عمل جميع اللاعبين، وتمنى جلفار التوفيق للمنتخب خلال مشاركته في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية.

وأكد أنها فرصة جيدة للاحتكاك والإستفادة الفنية لمشاركة فرق عربية لها ثقلها على الساحة، كما تخدم الجهاز الفني للمنتخب في ترسيخ عملية الانسجام بين عناصر الفريق من أصحاب الخبرات إلى جانب العناصر الشابة.

شريف متفائل

ومن جانبه، قدم محمد شريف الشكر لجميع اللاعبين الملتزمين في الحصة التدريبية، مثمناً هذا التواجد الذي يبعث على التفاؤل لمستقبل أفضل للمنتخب، كاشفاً أن اتحاد اللعبة وضع ضمن أجندته السنوية البرامج الخاصة للمنتخب، وخاصة بالتوافق مع جدولة منافسات الموسم والتي تصب في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية.

وبدوره اكد راشد سيف رئيس لجنة المنتخبات، استمرارية تدريبات المنتخب على مدار الموسم، مع السعي للمشاركة في العديد من البطولات الدولية الودية، والدورات المقبلة المحلية والخارجية، ومشيراً إلى أن معضلة عدم التفرغ في طريقها للحل وخاصة بتعاون العديد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات التي يعمل فيها بعض اللاعبين.

3 مباريات في اليوم الثاني للمنافسات

يشهد برنامج مباريات اليوم الثاني من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، 3 مباريات وستكون البداية في الثالثة من عصر اليوم بلقاء الزمالك المصري والعربي القطري (المجموعة الأولى) وتليها المباراة الثانية في الخامسة مساء وتجمع فريق الشارقة مع المجمع البترولي الجزائري وتعقبها في السابعة مباراة بالمازاغروس المجري والأهلي المصري (المجموعة الثانية).

وباستعراض لقاء الملك الشرقاوي ومنافسه الجزائري، من المتوقع أن تأتي على صفيح ساخن، من حيث القوة والإثارة، خاصة وأنها المشوار الأول للفريقين في البطولة، وكل منهما يأمل تحقيق الفوز الذي سيدعم كثيراً من فرص التأهل للدور قبل النهائي ومواصلة رحلة البحث عن اللقب.

تطلعات الملك

ويتطلع الملك حصد نقطتي المباراة كي تكون بدايته مميزة في البطولة التي يطمح إلى الذهاب فيها بعيداً، وتعويض خروجه من المنافسة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة من الدور نصف النهائي على يد فريق الأهلي، ويولي الشارقة هذه البطولة اهتماما كبيراً .

وينشد الخروج منها محملاً بأكبر المكاسب بعد أن بلغ جميع اللاعبين سن النضج وتذوقوا طعم الصعود إلى منصات التتويج، بعد فوزهم بكأس نائب رئيس الدولة الموسم الماضي والفوز بكأس الإمارات في افتتاحية الموسم الحالي، ومن الجيد أن المدرب الجزائري سفيان حيواني الذي يشرف على فريق الشارقة، يعرف كيف يتعامل مع الفريق الجزائري الذي يتشكل من مواطنيه، وعلى دراية كاملة بطريقة لعب الفرق الجزائرية.

صراع «أفرو آسيوي»

وتعتبر مباراة الزمالك المصري والعربي القطري اليوم، مباراة قمة عربية بنكهة «أفروآسيوية» من واقع قوة الفريقين وتميزهما في اللعبة والمحافل الآسيوية والأفريقية، وكان الفريقان قد وصلا إلى الشارقة وانتظما في معسكرهما بفندق كوبثورن في الشارقة، وستكون الانطلاقة خاضعة لكافة الاحتمالات.

في ظل استعداد الفريقين للمشاركة بهذه البطولة وخاصة أن الزمالك له تاريخ مميز بهذه البطولة وسبق أن فاز بلقبها في آخر بطولتين أي الرابعة والخامسة، وإن كان الفريقان يفتقدان أهم أسلحتيهما من اللاعبين الدوليين، لمشاركتهم مع منتخبي مصر وقطر في بطولة العالم المقامة حالياً في فرنسا.

حلول

أوضح راشد سيف رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اليد، أن اللجنة تضع حلولاً بديلة مناسبة في حالة عدم النجاح في حل مشكلة تفرغ بعض لاعبي المنتخب في المرحلة المقبلة، ولسد الغيابات نتيجة ذلك ومواجهة أي ظروف طارئة يمر بها المنتخب في المرحلة المقبلة.