حشر مكتوم: الرياضة مفتاح السعادة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتح الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم مدير دائرة الإعلام في دبي، صباح أمس المؤتمر الدولي السادس «الرياضة في مواجهة الجريمة» تحت شعار «الرياضة تسعد الجميع» بمركز ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن تكون السعادة جزءاً من أسلوب حياتنا وليست مجرد أمنية فقط.

وشهد انطلاقة الحدث اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي 30 دولة حيث يختتم فعالياته غداً في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود.

مواصلة النجاحات

وأكد الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم، أن المؤتمر يواصل نجاحاته سنوياً منذ انطلاق النسخة الأولى، وأضاف قائلاً إن استمرار الحدث يؤكد أهميته وخاصة أنه يحظى بمشاركة العديد من الوفود من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يخرج بمكاسب كثيرة حيث يقام هذا العام تحت شعار «الرياضة تسعد الجميع»، تأكيداً لأهمية الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة باعتبارها مفتاحاً وعاملاً مؤثراً في مفهوم السعادة.

ولفت مدير دائرة الإعلام في دبي، إلى أن انعقاد المؤتمر في ندوة الثقافة والعلوم بمشاركة الجمعيات الأهلية والخيرية، دليل واضح على أهمية المحاور المطروحة على طاولة النقاش في المؤتمر، وحرص مختلف الأطراف على معالجة القضايا التي تهم المجتمع.

وأوضح الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم، أن الرياضة ذات تأثير كبير في أبنائنا الشباب، حيث تعتبر سلاحاً ضد جميع السموم أو الأخطار التي من شأنها الضرر بصحة الشاب، إضافة إلى أنها تحفز على اتباع أساليب ونمط حياة صحية.

وعن الدور الريادي الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي للارتقاء رياضياً بحالات كثيرة في المنشآت الإصلاحية والعقابية عبر إنشاء وإقامة ملاعب وصالات رياضية لممارسة مختلف أنواع الرياضة، قال الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم، إن شرطة دبي قدوة ونموذج رائع في هذا الجانب، حيث كانت سباقة في إطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد، علاوة على مبادرات خيرية عدة للنهوض اجتماعياً وصحياً بالأفراد في المنشآت الإصلاحية والعقابية.

إسعاد المجتمع

واستهل اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، كلمته في حفل الافتتاح قائلاً: نيابة عن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وبالأصالة عن نفسي، أرحب بكم في حفل افتتاح المؤتمر الدولي السادس تحت شعار «الرياضة تسعد المجتمع».

وهذا الشعار يتوافق مع نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه جميع مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى نشر ثقافة السعادة وجعلها نهجاً للارتقاء بخدماتها المقدمة لأفراد المجتمع، ومن هنا حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على أن تجعل من الرياضة أسلوباً لمكافحة الجريمة وحماية الأبناء من الانحراف والوقوع في براثن السلوك المضاد للمجتمع.

وأضاف أن هذا المؤتمر الدولي الذي انطلق عام 2004م، لم يكن لينجح بهذه الصورة لولا حرص ودعم وقناعة المسؤولين في قمة السلطة بدولتنا الحبيبة، والجهود الفعلية الكبيرة التي يقوم بها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وإدراكه أهمية ودور الرياضة في التصدي للظواهر السلبية الدخيلة على مجتمع الإمارات الآمن.

كما أن المؤتمر في دوراته السابقة حظي باهتمام بالغ من الفريق خميس مطر المزينة، رحمه الله، من خلال تواجده ومتابعته لفرق العمل الأمر الذي تكلل بالنجاح التام، مشيداً بدعم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والاتحادات والأندية.

حفل الافتتاح

وتضمن حفل الافتتاح فيلماً وثائقياً لمدة 7 دقائق استعرض إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المجال الرياضي، والتي هي في الأساس أسعدت مجتمع الإمارات من خلال إنجازات سموه، كما استعرض الفيلم إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مجال سباقات القدرة، الفيلم إعداد الزميل حسن عودة من قناة دبي الرياضية الراعي الإعلامي للمؤتمر.

وتناولت الفقرة الثانية مونودراما ومسرحية لأحد الأبطال الرياضيين الملقب بالغزال، اختتمت بالجانب الإيجابي في الرياضة، من خلال ممارستها وجعلها أسلوب حياة.

والفكرة من إعداد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام، وتنفيذ شركة نون للاستشارات الرياضية. وقام الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم يرافقه اللواء عبدالرحمن محمد رفيع بتكريم الجهات الراعية، وهي تعاونية الاتحاد، ومجموعة شركات دودسال، وفلاي دبي، وقناة دبي الرياضية، ومجموعة شركات صدف.

محمد المري: الأبطال صنّاع الفرح

أكد اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، أن الرياضيين من أهم أفراد المجتمع، يمكن وصفهم بالأبطال لدورهم الكبير في إسعاد المجتمع. وأضاف اللواء المري المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى التي أقيمت أمس تحت عنوان «الرياضة تسعد المجتمع» وأدارها الدكتور خليفة الشعالي، أن المنشطات ليست جريمة.

ولكنها مشكلة ألقت بظلالها على الرياضة، مضيفاً أن الرياضة لا تحد من الجريمة ولكن صفات الرياضي تساهم في إبعاد اللاعب أو الرياضي عن ارتكاب الجريمة، واصفاً كل شخص يمارس الرياضة هو بطل لدوره في إسعاد المجتمع.

وأشاد اللواء المري بالإنجازات التي حققها أبطالنا المعاقون في المحافل الدولية وتحديداً أولمبياد المعاقين في ريو دي جانيرو، وقال: إن جميع الرياضيين الذين ساهموا في رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج، استطاعوا نشر البهجة والسرور والسعادة في مجتمع دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن إعداد البطل الأولمبي يحتاج إلى فترة طويلة منذ ولادة الطفل وليس قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، أنه ثمة العديد من الفوائد للرياضة على المجتمع مثل محاربة الشيخوخة المبكرة والتخلص من الحزن والشحنات السلبية في جسم الإنسان، مؤكداً أن ممارسة الرياضة من الوسائل التي تزيد من إفراز المخ لهرمون السعادة.

استثمار الرياضة

بدوره، تحدث أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية عن كيفية استثمار الرياضة في تحقيق عنصر السعادة للأفراد والمجتمع بصفة عامة، مما يعود بالفائدة المرجوة على القطاعات كافة انطلاقاً من المفهوم الصحيح للرياضة التي لا يقتصر دورها على مجرد الحفاظ على اللياقة البدينة وتجنب الأمراض المتعددة، وتحسين الحالة المعنوية والنفسية للجميع عبر تفادي التوتر والقلق.

وسلط أحمد الطيب الضوء على المرحلة المزدهرة التي تعيشها رياضة المرأة في الإمارات والقطاع النسائي بشكل عام على مستوى الدولة في ظل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ليتغير مفهوم الرياضة عند الفتيات والسيدات.

وكذلك الأسرة ليكون وسيلة جذب إيجابية في الارتقاء بالرياضة النسائية والوصول بها إلى العالمية.

وأكد أحمد الطيب أن السعادة تكمن في ممارسة الرياضة لكونها تمنح الفرد طاقات إيجابية وتفكيراً مميزاً يجعله يرى الأمور بصورة أفضل، فضلاً عن الشعور بالثقة في اتخاذ القرارات.

وأشار الطيب خلال المحاضرة إلى أن الرياضة لها عوامل نفسية أخرى تستحق الاهتمام والمتابعة ونقلها إلى جميع شرائح المجتمع من خلال الممارسة المنتظمة للرياضة التي يكون لها نفس تأثير الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب، حيث إن المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم خلال أوقات التمرينات الرياضية مواد طبيعية لا تشكل أي أضرار على عكس تلك التي تنتج عن تناول الأدوية وما يصاحبها من أعراض جانبية.

واقترح مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية دمج اللياقة البدنية في التقييم السنوي للموظف، ووضع اللياقة كشرط من شروط الالتحاق بالمدارس، وتشجيع الموظفين على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية، وتفعيل عمل إدارات مختصة بالصحة والرياضة.

من جهته، تحدث الرائد ركن جاسم محمد الطنيجي عن الإعلام الجديد ودوره في نشر السعادة في المجال الرياضي.

وقال: على مدى عصور طويلة كانت وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون هي وسائل الاتصال والإعلام المجتمعية، لكن وسائل الإعلام الجديد سحبت البساط بما تحمله من خصائص مثل سرعة الانتشار والتفاعل وقلة التكلفة، وقوة الإعلام الجديد أحدثت ثورة في المحتوى الإعلامي متعدد الوسائط والذي يشتمل على النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو ما أدى إلى نشر السعادة.

وعرج الدكتور كينوة مولود من الجزائر إلى المشاريع الاجتماعية والرياضية ومحاولات تنمية السلوك المرن، ورأى أن علم النفس من العلوم الإنسانية التي تساعد على تحقيق سعادة الإنسان، مبيناً أن الرياضة يمكن أن تحقق المرونة النفسية.

دراسة ميدانية على لاعبي أندية دبي

تقام الجلسة الرابعة في الساعة 12:40 ظهراً تحت عنوان «الانحراف في الرياضة»، ويترأس الجلسة الدكتور أسامة اللالا، وسيقدم الدكتور مين سو كيم من كوريا الجنوبية دراسة حول استراتيجية القضاء على أربعة أنواع من جرائم الرياضة في كوريا، ثم يقدم العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا .

والدكتورة الشيماء ابراهيم ورقة حول التحرش الجنسي في الرياضة «دراسة ميدانية على لاعبي أندية دبي الرياضية وأولياء أمورهم»، ثم يقدم الدكتور روس اديسون من بريطانيا ورقة حول فوائد الرياضة في تقليل جرائم الشباب، والورقة الأخيرة سيقدمها الدكتور عبد الهادي فرج أبوشمالة من فلسطين حول دور التربية الرياضية في مواجهة السلوك المنحرف والجريمة لدى طلبة كلية التربية البدنية والرياضية.

«الرياضة تمنع العنف والتطرف»

يستضيف نادي ضباط شرطة دبي فعاليات اليوم الثاني واليوم الثالث لمؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة، وتقام الجلسة الثانية 8:30 صباحاً بعنوان «الرياضة تمنع العنف والتطرف». ويقدم الفريق «م» مساعد الغوينم من الكويت ورقة حول الانحرافات والجرائم المترتبة على التعصب الرياضي، تليه هالة إبراهيم الابلم بورقة حول الرياضة وفاعليتها لتحسين التوافق النفسي.

«المنشطات» تشعل الجلسة الثالثة

تنطلق الجلسة الثالثة تحت عنوان «الرياضة والمنشطات»، والتي سيكون فيها العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا متحدثاً رئيسياً، وسيقدم ورقة عمل حول اتجاهات الشباب الجامعي في الإمارات نحو المخدرات الرقمية، وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، يعقبها عرض تجربة شخصية للاعب الكراتيه الإماراتي حميد شامس محمد، بعدها تقدم المحامية نسيمة آمال حيفري من الجزائر.

ورقة حول خطر المنشطات الرقمية في ظل غياب التشريع، ثم يختتم المحور بورقة من الدكتور ضياء الدين برع جواد حول العمل الوقائي للأندية الرياضية في الحد من جرائم المخدرات في العراق، وذلك من الساعة 11:30 حتى الساعة 11:50 ظهراً.