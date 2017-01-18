«كأس ماكلارين» الفضية تدشن سلسلة دبي للبولو

تنطلق يوم السبت المقبل، منافسات بطولة «كأس ماكلارين» الفضية 2017 للبولو، لتدشن سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتمتد السلسلة حتى 10 مارس المقبل، وتشمل أيضاً بطولة كأس يوليوس باير الذهبية، التي تنطلق 18 فبراير وحتى 10 مارس المقبلين، بملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية الأحدث بالمنطقة.

وتشارك في النسخة الثامنة لبطولة كأس ماكلارين الفضية 7 فرق، يمثلها نجوم اللعبة من أبناء الإمارات والسعودية، وقد أجرت اللجنة المنظمة أول من أمس، مراسم قرعة البطولة، بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة وممثلي الفرق السبعة، وأسفرت عن وقوع 3 فرق في المجموعة الأولى، وهي بن دري وزيدان ومهرة، وأما الثانية، ضمت أربعة فرق، هي الإمارات وديزرت بالم والحبتور وذئاب الحبتور.

مباريات اليوم الأول

وتم تحديد جدول مباريات البطولة، حيث يقص فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ديزت بالم بقيادة طارق البواردي، شريط المنافسة للمجموعة الثانية، وتبدأ تلك المباراة في الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل، وهو لقاء قوي يليق بالافتتاح، ويعقبه في الرابعة عصراً، اللقاء العائلي في نفس المجموعة، ويجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.

وفريق ذئاب الحبتور بقيادة حبتور الحبتور، وفي اليوم التالي مباشرة، تقام مباراة واحدة لفرق المجموعة الأولى في الرابعة عصراً، وتجمع فريقي بن دري بقيادة سعيد بن دري، وزيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان،.

ومنحت القرعة، الفرق المشاركة راحة يوم الاثنين المقبل، على أن تستأنف البطولة بمباراتين يوم الثلاثاء، وتجمع الأولى ديزرت بالم مع ذئاب الحبتور، وفي الثانية يلتقي الإمارات مع الحبتور، ويشهد يوم الأربعاء المقبل، مباراة واحدة فقط ضمن المجموعة الأولى، يتقابل فيها فريق بن دري مع فريق مهرة.

السلسلة الأبرز بالمنطقة

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته البالغة بسلسلة كأس دبي الذهبية، التي يعد الكأس الأبرز بالمنطقة، حيث انطلقت البطولة عام 2009، وتستقطب كبار الشخصيات، وكبار المسؤولين في الشركات من مختلف أنحاء دول الخليج، وأضاف، لقد نمت البطولة وتوسّعت، بالتزامن مع نمو مدينة دبي.

وأصبحت منذ عام 2012، البطولة الوحيدة في الإمارات الحائزة على ترخيص، والمعترَف بها من دوري البولو العالمي، وتُنظَّم البطولة تحت راية جمعية هورلينغهام للبولو، وتخضع للقواعد والقوانين التي تفرضها الجمعية.

تصنيف

تضم الفرق بعضاً من اللاعبين الأعلى تصنيفاً في دوري البولو العالمي، منهم بابلو ماك دونو، النجم العالمي مع عدد هانديكاب يصل إلى 10 أهداف، والمتوَّج ثلاث مرات «بطل التاج الثلاثي مع لا دولفينا»، ونيكولاس بييرس، الذي تقدّم تصنيفه إلى 10 أهداف.