152 ميدالية لأبطال الإمارات في جوجيتسو «غراند سلام أبوظبي»

اختتمت أمس منافسات الجولة الرابعة لبطولة غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو، والتي نظمت على مدار يومين، بصالة آيبيك آرينا، بمشاركة 1564 لاعباً ولاعبة من 54 دولة. وحصد أبطال الإمارات 105 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الختامي بالإضافة إلى 47 ميدالية في افتتاح البطولة، ليصبح العدد النهائي 152 وهو بمثابة إنجاز كبير للجوجيتسو الإماراتي.

وتوج أبطال الإمارات بـ38 ميدالية ذهبية للاعبينا: يحيى الحمادي، زايد الكعبي، سعود الحمادي، عبدالله اسماعيل السناني، أحمد سهيل الكتبي، مصبح الخاطري، جاسم سعيد مبارك، ضاحي الثميري، خليفة سعيد السويدي، أحمد الفارسي، حمد الفلاسي، محمد راضي، ساري الكتبي، محمد عبدالله الدرمكي، خليفة حميد الكعبي، عمر الفضلي، سالم نواد، عبدالله القبيسي، محمد علي السويدي.

حميد ياسر الكعبي، منصور حارب النيادي، ذياب النعيمي، عمر أحمد الحوسني، عبدالله الجنيبي، مبارك الكندي، محمد المنصوري، سعيد المنصوري، ومن الفتيات مها سالم الهنائي، خولة سيدي مانتا، شما يوسف المرر، شوق محمد، روضة يعقوب، هنادي السويدي، حصة بخيت، ديمة اليافعي، بشاير المطروشي، مهرة صالح الهنائي، ريم عبدالله.

فضيات وبرونزيات

وحلق بـ32 ميدالية فضية عبيد خميس الكعبي، محمد فرج جابر، عبدالعزيز خليفة، صالح أبوبكر، عبدالله الوحشي، عبدالله الكعبي، علي الجسمي، علي عبدالله الكربي، محمد الكعبي، علي الغيثي، خالد اسكندر، سالم عبدالله، حمد خلفان، نهيان الظاهري، حمد نواد، محمد عبدالرحيم، خالد آل علي، حمدان البلوشي، محمد القبيسي، زايد المنصوري، محمد مبارك، سعيد بن فهد، عبدالرحمن العوضي، ومن الفتيات وديمة الحبابي، اليازية خلفان، غدير البركاني، فاطمة فرحان سالم، ميثا عبدالله حسن، مها نجيب المنصوري، علياء الحمادي، موزة علي الشامسي، ورافيا سبيت.

وحلق بـ35 ميدالية برونزية إبراهيم المازمي، جمعة المرر، خالد الدرمكي، أحمد عمر، يحيى عبدالله، عبدالله الكعبي، أحمد ياسر الحرمي، يوسف باهيان، سلطان راشد العتيبة، علي الراشدي، سالم الظاهري، علي المحيربي، عبدالله يوسف الحمادي، عبدالله صالح، عبدالله الكعبي، علي المشجري، هزاع البريكي، خالد أحمد، خليفة نصرتي، حامد عيسى البلوشي، سلطان آل علي، عبدالرحمن عايش، سيف الطنيجي، راشد الكعبي، محمد المهري.

ومن الفتيات سلام سهيل المنصوري، شمسة حسن، أشواق الخوري، أسماء عبدالناصر، سلوى آل علي، عنود المري، ضحى خليفة المنصوري، نور صالح المري، موزة ناصر المنصوري، منى علي الحمادي.

تتويج

توج الفائزين معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، وجبر غانم السويدي المدير العام لديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوطبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموك الظاهري ومنصور الظاهري ويوسف البطران أعضاء الاتحاد، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، الأمين العام للاتحاد الآسيوي والدولي، واليوناني بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي.

من جانبه أكد طارق البحري مدير جولات غراند سلام أن مشاركة 54 دولة، بجانب الحضور الجماهيري الكبير حرر شهادة نجاح قبل انطلاق الجولة، والتي تنظم داخل الإمارات للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الاتحاد ملتزم ببذل أقصى جهد وتبني الأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تعزز تطور ونشر رياضة النبلاء على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: البطولة حققت أهدافها على المستوى الفني، بجانب الترويج لإمارة أبوظبي بوضعها على خارطة الفعاليات الدولية، وبرهن على ذلك الحضور الإعلامي الكبير بوجود 13 فضائية بث تليفزيوني، وبالنسبة لمكاسب لاعبينا فإن أبطال الإمارات تفوقوا على أنفسهم وحصدوا الذهب في منافسات اليوم الأول والثاني، وبذلك أصبحوا رقماً صعباً في مواجهة نظرائهم من الدول الأخرى والذين لهم باع طويل في اللعبة وعلى سبيل المثال البرازيل.

فتيات الإمارات

وتابع: مشاركة العنصر النسائي جيدة وأصبح لدينا قاعدة من فتيات الإمارات لأعمار 16 و17 عاماً، والمنافسات تتيح لأبناء الإمارات في العموم اكتساب الخبرات الدولية، والارتقاء بالمستوى الفني وخصوصاً في الأعمار الصغيرة.

مشاركة واسعة

أوضح طارق البحري مدير جولات غراند سلام أن تنظيم البطولة داخل الإمارات أتاح للجميع المشاركة بما فيها الأندية والأكاديميات، بخلاف ساعات السفر الطويلة لجولاند غراند سلام الأربع، والتي تنظم في العواصم طوكيو، لوس أنجلوس، لندن وريودي جانيرو، كما أن اتحاد الإمارات والمنتخب الوطني يدخل في تحد جديد عندما يشارك في البطولة الأوروبية الأسبوع المقبل في البرتغال وهذه النسخة تحظى بإقبال شديد من جميع الأقطار ويتوقع مشاركة 4 آلاف لاعب ولاعبة.

العواني: الحدث حقق مكاسب عديدة

تقدم عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة إلى الفائزين في جولة غراند سلام أبوظبي، لافتاً إلى أنها واحدة من أهم جولات اللعبة على المستوى الدولي، وحققت المنافسات مكتسبات عديدة أبرزها مشاركة عدد كبير من صفوة أبطال العالم.

وأضاف: البطولة مكنت الأندية من القيام بواجباتها في رفد المنتخبات الوطنية، باللاعبين على مستوى عالٍ، كما أن مشاركة العنصر النسائي من أبناء الإمارات أثلج صدورنا جميعاً، مشدداً على أهمية تطور المستوى من أجل التمثيل الدولي المشرف.

وأكد أن المرحلة المقبلة بالنسبة لاتحاد الجوجيتسو هي مرحلة حصاد النتائج الإيجابية التي حققها على مدار السنوات الماضية، بدعم هذه الرياضة المهمة على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن إفراز أبطال يعتلون منصات التتويج، والانتشار الواسع بين فئات المجتمع المختلفة أهم المكتسبات.وأوضح أن جولة غراند سلام أبوظبي ومثيلاتها التي تنظم بالإمارات، تحقق مكاسب سياحية وترويجية للدولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو إن مشاركة فتيات الإمارات في هذا المحفل العالمي، شيء إيجابي وهو هدف يسعى اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى تحقيقه، وتطويره إيماناً منا بدور المرأة في المجتمع التي أصبحت تتبوأ أعلى المناصب، وفي رياضة الجوجيتسو سيكون لهن دور كبير في إثراء اللعبة على المستوى الدولي.

دعم سخي

وأشاد بن دلموج بالدعم السخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الرياضة في عمومها والجوجيتسو على وجه الخصوص، وهذا الدعم الكريم يمنح الاتحاد ولاعبينا ولاعباتنا الطاقة الإيجابية لمواصلة العطاء.

تطور

وأضاف، يأتي في مقدمة أولوياتنا تطوير المستوى والتمثيل المشرف سواء على مستوى الشباب أو الفتيات، وقد أفرزت البطولة نتائج ممتازة بالنسبة لتطور المستوى وتبوؤ لاعبينا منصات التتويج واستطاعوا التغلب على نظرائهم أبطال العالم، وهذا التميز في المستوى يدفعنا في الاتحاد إلى تقديم الأفضل وتنفيذ الأهداف الموضوعة خلال أجندة الموسم.

اعتماد استراتيجية التطوير حتى 2020

اجتمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو على هامش الجولة الرابعة من أبوظبي جراند سلام، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس الإدارة وتناول ميزانية ومدة النسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تقرر أن تقام على مدار 14 يوماً بدلاً من 10 أيام.

وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي ستشارك فيها من كل دول العالم، كما اعتمد المجلس التصور المبدئي لاستراتيجية الاتحاد المتكاملة في السنوات الأربع المقبلة التي تستهدف الوصول إلى قمة الهرم العالمي في اللعبة.

وهنأ أعضاء مجلس الإدارة، عبدالمنعم الهاشمي بحصوله على لقب شخصية العام الرياضية في 2016 في استفتاء الزميلة جريدة الاتحاد، بالإضافة إلى حصول فيصل الكتبي على أفضل رياضي إماراتي في استفتاء «البيان الرياضي».

وقال الهاشمي إن أي إنجاز يتحقق في اتحاد الجوجيتسو يحسب في الأساس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم والراعي الأول للعبة، وأيضاً للعمل بروح الفريق داخل الاتحاد.

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والآسيوي الأمين العام للاتحاد الدولي، أن المردود الدعائي والإعلامي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ولأبوظبي بشكل عام تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية، وقرر الاجتماع أن يتم تنظيم العمل في هذا الاتجاه بشكل علمي مدروس.

وأضاف: تم الاطلاع على برامج الاتحاد في المدارس والمؤسسات العسكرية والشرطية والجانب النسائي وما تم إنجازه في المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على تصور جديد لاستراتيجية تفصيلية جديدة للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، حيث تم اعتماد المحاور الرئيسية فيها لتصاغ بالتفاصيل وآليات التطبيق ثم تعرض في مؤتمر صحافي موسع قريباً.

وبالنسبة للأندية تقرر في الاجتماع أن يتم تحقيق المزيد من التواصل معها للوفاء بمتطلباتها باعتبارها أجنحة الاتحاد في مختلف الإمارات، مع مراكز التدريب التي سيتم افتتاحها، وجدد المجلس تكليف يوسف البطران بالإشراف عليه للوصول باللعبة إلى كل بيت.

أحمد بن هويدن.. صائد الذهب

واصل بطل منتخبنا الوطني ولاعب نادي النصر أحمد بن هويدن الكتبي مستوياته الرائعة بحصد ميداليتين ذهبيتين في وزن 77 كج، في الحزام البني فئة الماسترز.ويعتبر بن هويدن من صائدي البطولات بعدما حقق قرابة 130 إنجازاً عبر مشواره المتميز في رياضة النبلاء.

وأكد أن مشواره الناجح في الجوجيتسو يرجع إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأب الروحي للرياضة، والجوجيتسو على وجه الخصوص، والإشادة موصولة إلى اتحاد الإمارات والنصر الذين هيأ البيئة المناسبة للنجاح.

وأوضح بن هويدن أن جولات غراند سلام في تقدم من حيث المستوى والإعداد، وان المنافسات حظيت بمستويات فنية متقدمة بعد مشاركة صفوة من أبطال العالم واتاحة الفرص لشباب الإمارات.

1050

بلغ عدد المشاركين في منافسات اليوم الختامي 1050 ممثلين لـ 54 دولة، بينما شاركت الإمارات بـ 420 لاعباً ولاعبة ويعتبر عدداً كبيراً قياساً بمشاركات جولات غراند سلام الأربع، واستقبلت صالة آيبيك آرينا الآلاف من الجماهير الذين استمتعوا بالمنافسات على مدار يومين.

جاسم سعيد: أهدي الإنجاز إلى «فخر أبوظبي»

أهدى جاسم سعيد لاعب نادي الجزيرة والملقب بالأخطبوط الإنجاز الذي حققه في جولة غراند سلام أبوظبي إلى نادي الجزيرة الذي هيأ البيئة الملائمة للنجاح.وحقق جاسم سعيد ميداليتين فضية وذهبية في الختام، ضارباً بقوة بين نظرائه المشاركين على المستوى المحلي والدولي وخاض لاعب فخر أبوظبي النزالات في الحزام الأزرق وزن 77 كجم.

وأعرب عن امتنانه لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير البيئة الخصبة وإتاحة الفرصة للمشاركة في جولة عالمية لا تقل في المستوى عن بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

ووصف المنافسات بالقوية خصوصاً التنوع الذي شهدته والعدد الكبير من اللاعبين حول العالم الذي تخطى حاجز 1564 من 54 دولة، وأن مشاركة الأندية أثرت على البطولة خصوصاً مع تقدم المستوى الفني وارتفاع عدد المشاركين.

02

واصل بطل منتخبنا الوطني يحيى الحمادي مستوياته الرائعة وحصد الميدالية الذهبية الثانية، وفاز في النزال الأول بينما انسحب الخصم الكندي تايلر أدورتي.

وخاض يحيى الحمادي منافساته للحزام البني وزن 110، فيما اخفق فيصل الكتبي صاحب الحزام الأسود في تحقيق أي انتصار في منافسات اليوم الختامي مكتفياً بذهبية اليوم الأول.