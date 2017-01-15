كأس نائب رئيس الدولة لليد تبتسم للإمبراطور

أهدى نبيل عبد الكريم عضو مجلس إدارة الوصل مشرف الألعاب الجماعية بالقلعة الصفراء، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي والأب الروحي لقلعة الفهود، وإلى مجلس إدارة النادي بقيادة راشد بالهول وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة ولعشاق الذهب بزعبيل، بعد أن قبض الفريق الأول لكرة اليد على كأس البطولة بفوزه بجدارة واستحقاق على فرسان القلعة الحمراء بنتيجة 21/‏‏18 في المباراة النهائية، حيث سيطر طوال مشواره بالبطولة، متربعاً على قمتها منذ انطلاقتها حتى أمتارها الأخيرة، ليحلق بلقب النسخة 18، والثانية بمسيرته في البطولة التي انطلقت موسم 1999 - 2000.

تهنئة

وقدم إبراهيم عبد الملك التهنئة إلى نادي الوصل على فوزه بالكأس وللنادي الأهلي على وصوله للمباراة النهائية، وقال: ما أسعدني أن البطولة أقيمت باللاعبين المواطنين وغياب تام للاعبين الأجانب، وهو ما سمح لأبنائنا المواطنين إبراز قدراتهم على قيادة فرقهم، وله مردود إيجابي على المنتخب الوطني، وأضاف أن توزيع البطولات بين أندية اللعبة يؤكد أن المستويات متقاربة، وهو ما يحفز الجميع للفوز.

وثمن مكانة اللعبة قائلاً إن كرة اليد باتت الآن اللعبة الثانية على مستوى الألعاب الجماعية وهو ما يسهم في رفع مستوى اللعبة، ويبشر بارتفاع المستوى العام للرياضة الإماراتية، وقدم التهنئة لاتحاد اليد برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، على نجاح تنظيم البطولة وكل البطولات السابقة، وشكر نادي النصر على استضافته للنهائي، وكل القائمين على تنظيم الحدث.

الاتجاه الصحيح

قال محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، إن حصول 3 أندية على 3 بطولات حتى الآن يدل على التنافس القوي بين الأندية، ووصول الوصل إلى منصة التتويج يؤكد رغبة اللاعبين على العودة للفوز بالبطولات، والأغلب لم يكن يتوقع وصول الوصل للنهائي إلا أن جميع اللاعبين أثبتوا العكس، وفازوا بالبطولة، ودعم إدارة الوصل كان له دور كبير، وأيضاً الجمهور، ونتمنى أن نرى بطل رابع وخامس في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف لا توجد مشاكل في ساحة اللعبة لأن هناك تواصل مع كل الأندية، وهو أمر مهم للغاية، وقد قمنا بزيارة عدد من الأندية للاستماع إلى ملاحظاتهم، من أجل تطوير اللعبة، والأهم مد جسور التعاون مع كل الأندية والتي لها دور في عودة الوئام إلى ساحة كرة اليد.

وأوضح أن الاتحاد ينظم لأول مرة بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، بمشاركة عدد من الدول، وتمنى أن يكون المنتخب متواجد في النسخة المقبلة، من مونديال اليد، مشيراً إلى أن منتخبنا بدأ الإعداد لبطولة محمد بن خالد الدولية كأولى محطات الإعداد للبطولة الآسيوية العام المقبل.

وعن التفرغ الرياضي قال جلفار هو مشكلة موجودة في كل الألعاب التي تندرج تحت بند الهواية، وليس كرة اليد، وما زلنا نعمل على قضية التفرغ بعدما حصلنا على خطابات رسمية من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وننتظر أن تساعدنا المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الوطنية في حل مشكلة التفرغ.

إهداء

وأهدى نبيل عبد الكريم عضو مجلس الإدارة ومشرف اللعبة بالقلعة الصفراء، كأس البطولة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، مشدداً على أهمية هذا اللقب والتتويج.

وقال: كانت لدينا كما هي الحال عند قيادة النادي الثقة في أن يحقق فريقنا اللقب، وكنا نتطلع بآمال عريضة للفوز بهذه البطولة، وهي خطوة أولى لعودة الإمبراطورللزمن الجميل.