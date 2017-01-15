«الإعصار» يقلب موازين اختراق الضاحية

قلب حتا (الإعصار) موازين اللقاء الخامس لاختراق الضاحية الذي جرى بممشى الخوانيج أول من أمس، بعدما فاز لاعبه إسماعيل الخرشي، بمرحلة الرجال، قاطعاً مسافة السباق وطولها 12 كيلومتراً، في زمن قدره 40.21 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني زميلة محمد سليمان محمد بزمن 41.52 دقيقة، ثم لاعب الخليج محمد الحداد ثالثاً بزمن 42.36 دقيقة، وحل رابعاً عداء العين محمد عثمان خاطر بزمن 43.24 دقيقة، وجاء زميله محمد خلفان الحساني خامساً بزمن 43.41 دقيقة.

اشتمل اللقاء الخامس، على 4 سباقات، الأول للأشبال ومسافته 3 كيلومترات، وفاز به ريان محمد (الوصل) بزمن 10.50 دقائق، وتلاه ثانياً محمد خميس (الرمس) بزمن 11.03 دقيقة، وثالثاً محمد نائل (الوصل) بزمن 11.14 دقيقة.

خصص السباق الثاني للناشئين، ومسافته 5 كيلومترات، وفاز به عبد السلام إبراهيم (العين) بزمن 18.07 دقيقة، وتبعه ثانياً سالم خالد (الحمرية) بزمن 18.15 دقيقة، وثالثاً عبدالله أحمد قاسم (الأهلي) بزمن 18.49 دقيقة.

خصص السباق الثالث لمرحلة الشباب، ومسافته 8 كيلومترات، وفاز به سالم راشد أحمد (الوصل) بزمن 30.42 دقيقة، وتبعه ثانياً أحمد إسماعيل محمد (البطائح) بزمن 31.03 دقيقة، وثالثاً عمار عارف العلي (الجزيرة الحمراء) بزمن 31.20 دقيقة.

شارك في اللقاء الخامس لاختراق الضاحية، الذي نظمه اتحاد ألعاب القوى، وحضره كل من صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد، وعلي زايد المدير المالي، وراشد الجربي وراشد الجاري الكتبي عضوي مجلس إدارة الاتحاد، 256 متسابقاً، مثلوا 20 نادياً.