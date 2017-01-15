30 دولة في«الرياضة في مواجهة الجريمة»

أكد اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي أن المؤتمر الدولي السادس «الرياضة في مواجهة الجريمة» سينطلق بعد غد الثلاثاء في حلته الجديدة ويستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 30 دولة، وذلك بعد أن حقق نجاحات كبيرة في النسخ الخمس السابقة التي شهدت مشاركة ومناقشة مئات من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمجال الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بحضور العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا منسق عام المؤتمر بجانب ممثلي الشركات الراعية، وهم سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، ولطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف، والدكتور راجين ايه كلاشاند مالك مجموعة دودسال، والدكتور محمد مراد عبد الله أمين عام جمعية توعية ورعاية الأحداث.

وأوضح اللواء عبد الرحمن محمد رفيع أن الاستمرارية في تنظيم المؤتمر تأتي لضرورة الخروج بنتائج إيجابية وإيجاد حلول لمكافحة الجريمة، مبينا أن هناك دولاً استفادت من توصيات المؤتمر في نسخه الماضية، وقال إنه في كل مرة يزداد عدد البحوث المقدمة خلال المؤتمر، حيث تسلمت اللجنة المنظمة 90 بحثاً أجازت منها 30 بعد البحث والتنقيح.

لجان وتوصيات

وأوضح العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا منسق عام المؤتمر في كلمته أن النتائج السابقة للمؤتمر وجدت ارتياحاً كبيراً لدى المسؤولين وتمت الاستفادة منها. وقال: بعد نهاية كل مؤتمر هناك لجنة تقيم المؤتمر وترفع التوصيات، وفي النسخة الماضية هناك 4 توصيات رفعت للجهات المعنية وتم الاستفادة منها والعمل بها، كان منها دعم الرياضة في المؤسسات العقابية.