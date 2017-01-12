تكثيف حملات ترويج طواف دبي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، اجتماعها الدوري، لمناقشة آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الطواف، الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والمقرر له من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.

ويتضمن 5 مراحل للمرة الأولى، وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور يوسف أحمد جواد عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، حريز المر بن حريز مدير الطواف.

وأعضاء اللجنة المنظمة: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، علي المطوع، د.عائشة البوسميط، محمد محراب، إضافة الى أنس الفاعوري مقرر اللجنة المنظمة، وكرستينا باربيريو منسقة العلاقات الخارجية للطواف، وسامي عبد الإمام المنسق الإعلامي لطواف، وممثلين عن شركة آر سي أس، التي تشارك في تنظيم بعض الجوانب اللوجستية.

الخطة الترويجية والإعلامية

وفي بداية الاجتماع أكد سعيد حارب بدء العد التنازلي لتنظيم النسخة الرابعة، التي ستشهد زيادة في مراحل وأيام الطواف، التي أصبحت 5 مراحل خلال 5 أيام، كما زادت المسافات التي سيقطعها المشاركون لتصل إلى 865 كيلو متراً، ستمر في العديد من مدن الدولة في 6 إمارات بعضها سيتم المرور به للمرة الأولى، وتم في الاجتماع مناقشة الخطة الترويجية للطواف.

والتي تضمنت تزيين العديد من وسائل النقل العام من باصات وترام دبي، وتزيين الجسور والشوارع بصور وأعلام الطواف، إضافة إلى التطبيق الذكي للطواف الذي يتضمن معلومات كثيرة عن الطواف والمشاركين فيه، والمطويات التعريفية بمراحل الطواف.

وأبرز المناطق التي يمر بها الدراجون، كما ستشهد الأيام المقبلة تشييد أجنحة ترويج عن الطواف في عدد من مراكز التسوق في دبي والمدن التي سيمر بها الطواف، وتم التوجيه بتكثيف الحملة الترويجية والوصول الى أكبر عدد من شرائح المجتمع في مختلف مناطق الدولة، كما تم في الاجتماع مناقشة الخطة الإعلامية.

حيث أكد سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة أن يتم التعريف بالمناطق التي يمر بها الطواف بشكل مكثف، من خلال التغطيات الإعلامية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك من خلال معلق الطواف، عبر شاشات التلفزيون باللغتين العربية والانجليزية، لا سيما أن الطواف سيمر بالعديد من المناطق الجديدة ذات الجمال الطبيعي والجذب السياحي، وكذلك بالمناطق الحديثة والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي أو مطلع العام الجاري، ولم تتح الفرصة لمتابعي النسخة السابقة من الطواف بالاطلاع عليها.

تعاون الجهات الحكومية

وأشاد حارب بتعاون الجهات الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، التي سيمر بها الدراجون، حيث يعمل الجميع من أجل تسهيل مرور الدراجين بانسيابية في مختلف الشوارع ذات الطبيعة المختلفة.

حيث تضم مسارات داخل المدن الحديثة، وفي المناطق الريفية وفي الصحراء والجبال مختلفة الارتفاعات، وهو الأمر الذي سيكون إضافة مهمة للطواف، وفرصة للتعريف بعدد كبير من مناطق الدولة، ونقل صور رائعة عنها إلى المشاهدين في الدولة، وفي العالم.

جدول زمني

وتم في الاجتماع الاطلاع على الجدول الزمني لمرور الدراجين في مختلف المناطق والتوجيه بإعداد رسائل التوعية للجمهور، التي تتضمن معلومات عن مرور الدراجين في كل منطقة من المناطق، من أجل حضور الجمهور الراغب في متابعة الطواف ومشاهدة نجوم الدراجات العالميين وهم يمرون من أمامهم.

وكذلك تجنب سائق السيارات المرور في تلك الشوارع أثناء مرور موكب الطواف لتجنب التأخر، وللمساهمة في أن تكون الشوارع خالية من السيارات وضمان انسيابية مرور موكب الطواف، وهي الرسائل التي تم إنجازها، خلال النسخ الثلاث الماضية.

«ميني تور»

ناقشت اللجنة المنظمة تفاصيل الاستعدادات لتنظيم طواف دبي المصغر «ميني تور»، الذي سيتم تنظيمه برعاية بنك دبي التجاري أيام 25 و26 و28 في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم- «ديستريكت1»، ويتضمن فعاليات لمختلف أفراد العائلات، والذي يعد من الفقرات الأساسية، ضمن برنامج الطواف.