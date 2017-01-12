بطولة كلباء لناشئي المبارزة غداً

تستضيف صالة سيف اليعربي بمدينة كلباء صباح غد فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين تحت 17 سنة والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة ضمن روزنامة البطولات المحلية للموسم الرياضي 2017/‏‏‏2016، وتقام البطولة على مدار يومين وتشمل إقامة 6 مسابقات في أسلحة المبارزة الثلاثة «الشيش» الفلوريه وسلاح السيف العربي «السابر» وسيف المبارزة «الايبيه».

منافسات

تستهل المنافسات بإقامة منافسات الفتيات غداً عند الحادية عشرة صباحاً، وتقام المباراة النهائية في الرابعة عصراً على أن تستكمل البطولة بعد غد بإقامة مسابقات الشباب، يشارك بالبطولة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة للمبارزة، وتعد البطولة هي الرابعة التي ينظمها الاتحاد هذا الموسم ضمن سلسلة البطولات المحلية المعتمدة للاتحاد، والتي تزيد على 10 بطولات محلية ويتوقع أن تشهد منافسات قوية بين اللاعبين.

اختيار

من جانبه، أكدت هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة نظراً لأنها تسبق اختيار القائمة النهائية للمنتخبات الوطنية، التي ستشارك في بطولة الخليج بالبحرين مطلع الشهر المقبل، وكذلك البطولة الآسيوية بتايلاند خلال نفس الشهر.

والتي نأمل أن يحقق لاعبونا ولاعباتنا مراكز متقدمة، وهي بالتالي فرصة للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للوقوف على كافة المستويات، كما أن البطولة تأتي كأولى البطولات التي ينظمها الاتحاد لفئة الناشئين تحت 17 سنة، وهي الفئة التي ينظر إليها على أنها مستقبل اللعبة.

تجهيزات

على جانب أخر، أتمت اللجنة المنظمة للبطولة كافة التجهيزات والتحضيرات لإقامة البطولة بالتعاون والتنسيق مع إدارة صالة سيف اليعربي، هذا وقد تم اعتماد إقامة البطولة على 7 ملاعب الومنيوم لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين بالبطولة كما تم توجيه الدعوة للجهات الرياضية لحضور المنافسات.