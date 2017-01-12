«طائرة عجمان» تبني المستقبل بجهود ذاتية

قررت إدارة نادي عجمان، أخذ المبادرة، والسعي لبناء مستقبل الكرة الطائرة بالنادي، بتبني مشروع لاكتشاف المواهب، من خلال القيام بزيارات لعدد من المدارس، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية في إمارة عجمان، وإقناع هؤلاء الواعدين بقبول اللعب في فرق المراحل السنية في النادي، بهدف تجهيز لاعبين قادرين على الدفاع عن ألوان «البرتقالي» في السنوات القادمة.

كشف عيسى الشامسي عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المشرف العام على الكرة الطائرة بالنادي، عن مشروع استقطاب لاعبين جدد لفرق الكرة الطائرة بالنادي بداية من الموسم الحالي 2016/‏2017، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سعيد الدولة، وتعاون حمدي حسين في الإعداد الإداري للمشروع.

والذي بدأ بإعداد خطاب من النادي إلى منطقة عجمان التعليمية، ثم قمنا بعقد اجتماع مع خليفة الشعالي مسؤول قسم الأنشطة بالمنطقة، وأيضاً مع موجهة المنطقة، والذين نتوجه لهما بكل الشكر والتقدير على جهودهما ودعمهما للمشروع.

المرحلة الأولى

واصل الشامسي شارحاً خطوات المشروع، بقوله: «بدأنا المرحلة الأولى، بالقيام بزيارات خاصة من قبل مجموعة مدربي قطاع المراحل السنية بالنادي، وهم هشام ووسام وسعيد الدولة .

وعلي الدولة، وتحت إشرافي، وبعد الزيارات والاستقرار على المواهب المختارة، كانت المرحلة الثانية الأصعب، وهي إقناع أولياء الأمور بقبول توجه أبنائهم إلى لعب الكرة الطائرة، لأن التوجه السائد حالياً، هو ممارسة الناشئين لكرة القدم، ولذا تم تجهيز استمارات خاصة لأولياء الأمور، بشأن موافقتهم على انضمام أبنائهم للنادي».

أوضح عيسى الشامسي، أن المرحلة الأولى من الزيارات تضمنت 5 مدارس، وهي مشيرف والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وبن القيم وبن الهيثم، قال: «الشكر والتقدير لمديرات هذه المدارس، ومدرسي التربية الرياضية العاملين فيها أيضاً»، وكشف أنه تم استقطاب 27 طالبا جديداً، بعد أخذ موافقات أولياء الأمور، وترتيب المواصلات لهم، وخلال الأسبوع التدريبي الأول، التزم 19 طالباً منهم، وتم تسجيلهم فعلاً في قوائم الطائرة بنادي عجمان، وعمل البطاقات الخاصة بهم.

قال المشرف العام على الكرة الطائرة بنادي عجمان: «تم توزيع اللاعبين الجدد على فرق المراحل السنية بالنادي، حيث انضم 10 لاعبين منهم لفريق الصغار، و3 لاعبين لمرحلة مواليد 2010، ويتم التركيز مع هؤلاء اللاعبين في تلك المرحلة، على التدريب الشمولي للمهارات.

وشاركوا في مهرجان حتا، فيما انضم الـ 6 لاعبين المتبقين، لفريق الأشبال، ليتم إعدادهم وفقاً لتخصصات الكرة الطائرة، بواقع لاعبين في كل مركز، وشاركوا في بعض المباريات».

اختتم عيسى الشامسي عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المشرف العام على الكرة الطائرة بنادي عجمان، مؤكداً أن المشروع لم ينته بعد، وأن الجزء الثاني من المشروع، سيتم استكماله خلال الشهور المتبقية من عمر الدراسة في الدولة، إذ تم الحصول على راحة خلال فترة الإجازة الدراسية عقب نهاية الفصل الدراسي الأول، ومع بدء الفصل الثاني منذ أيام قليلة، ستكون هناك زيارات لمدارس أخرى من الإمارات، لاكتشاف المزيد من المواهب والواعدين.