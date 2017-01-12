العقوبة الثلاثية لمن يستحقها

في واحدة من الخطوات المهمة في إطار تخفيف الضغط على مدربي كرة القدم، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تخفيض العقوبة الثلاثية داخل منطقة الجزاء. وفي الماضي كان اللاعب الذي يمنع الخصم من تسجيل هدف في منطقة الجزاء يتم معاقبته بطرده وحرمانه من اللعب في المباراة التالية ومنح الخصم ركلة جزاء وهو ما عرف بالعقوبة الثلاثية، وهي من العقوبات التي سعى الكثير من المدربين لتغييرها، وكانت الأكثر إثارة للجدل بينهم.

حيث إنها تمنح الفريق المنافس، ثلاث مزايا في وقت واحد، وحتما تغير من مجريات المباراة في كثير من الأحيان، وقرر «فيفا» بعد الكثير من الدراسات، والاحتجاجات أن يتجاوب مع مطالب المدربين، وحتى مطالب بعض خبراء اللعبة من القانونيين، الذين اعتبروا العقوبة مبالغاً فيها، ولا تؤدي إلى الغرض المطلوب وهو السيطرة على المباراة، وقرر فيفا تخفيف العقوبة على اللاعب غير المتعمد ارتكاب الخطأ، حيث سيتم معاقبته بالإنذار الأصفر ومنح الخصم ركلة جزاء دون طرده بشرط أن تكون المحاولة في سبيل الحصول على الكرة، لكن إن كان اللاعب تعمد العنف أو منع الكرة باليد من الدخول إلى المرمى فستبقى عقوبتها ثلاثية (كرت أحمر، حرمان، ركلة جزاء).