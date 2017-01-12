«طاولة الشباب» تخوض المباراة المعادة في نهائي كأس رئيس الدولة

أكد بلال سالم سعيد المشرف العام على الكرة الطاولة بنادي الشباب، أن «الجوارح» سيخوض مباراته المعادة أمام النصر على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة المقررة غداً، رغم تحفظه على قرار اتحاد اللعبة الصادر في نهاية الموسم الماضي، بإعادة المباراة على الكأس الغالية، التي توج بها الشباب وقتها، بعد الفوز على النصر 3-1، وأوضح بلال:

«نحن سنخوض المباراة أمام النصر، مع تأكيدنا على أحقيتنا باللقب، رغم قرار اتحاد الكرة الطاولة، بقبول شكوى النصر، بعدم صحة مشاركة اللاعب راشد محمد مع الشباب في تلك المباراة، لأنه مسجل للناديين، ولأن هناك اتفاقاً بين الناديين في شروط إعارة اللاعب من النصر للشباب، على عدم مشاركة اللاعب في المباريات، التي تجمع بين الفريقين».

الشباب تضرر

وقال بلال: «الشباب تضرر كثيراً من قرار اتحاد الكرة الطاولة، من دون سند قانوني واضح، ورغم مخاطبتنا للاتحاد لمعرفة حيثيات القرار، إلا أننا لم نتلق إجابة، ودفعنا هذا إلى التقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد قرار الاتحاد، بصفته الجهة الرقابية الأعلى على الاتحادات الرياضية، إلا أننا أيضاً لم نتلق الرد.

وهو ما دفعنا إلى التخلي عن صمتنا لتوضيح الحقائق، قبل ساعات قليلة من خوضنا للمباراة المعادة، لقد شارك راشد معنا في كل المباريات، التي خضناها الموسم الماضي 2015-2016، و في البطولة الخليجية، وحصل على لقب الزوجي في بطولة الدولة، ولم يشكك أحد في قانونية تسجيله، حتى مباراتنا مع النصر على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ورغم أنه التقى ولاعبين من النصر في أكثر من 5 مباريات، ولكن«العميد» لم يحتج ولم يتحدث عن شروط الإعارة».

مشكلة الاتحاد

أوضح بلال: «استند النصر في شكواه إلى تسجيل اللاعب في ناديين، وتلك ليست مشكلة الشباب، ولكنها مشكلة اتحاد كرة الطاولة ونادي النصر، والمفروض أن النصر، يلغي بطاقة اللاعب التي لديه، بمجرد إعارته لنادي الشباب، ولكنه لم يفعل، ومع هذا، لا تعد تلك المشكلة، لأن اللاعب تم تسجيله في قائمة «الجوارح» بخطاب رسمي صادر من النصر إلى الاتحاد.

وبالتالي إذا كان هناك خطأ، فيتحمله الاتحاد والنصر»، وتابع: «أما بالنسبة لشروط الإعارة، فتم الاتفاق عليها شفهياً فقط، ولكن الورقة التي تحمل شرط عدم مشاركة اللاعب مع الشباب أمام فريقه النصر، لم يوقع عليها الشباب، وتحمل فقط توقيع النصر، وبالتالي ليست ملزمة للشباب، ولم يظهرها كذلك النصر في المواجهات السابقة، التي خاض فيها اللاعب مباريات ضد «العميد».

وعندما تقدمنا باحتجاج على قبول شكوى النصر في أغسطس، لم ينظر إليها الاتحاد، واكتفى بالنظر إلى شكوى النصر وقبولها، واللاعب رجع الآن إلى النصر، ويشارك معه في مبارياته، وهو ما دفعنا إلى الشكوى للهيئة، وسنخوض المباراة النهائية المعادة، إلى حين تلقي الرد على شكوانا».