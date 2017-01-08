حاكم عجمان يشهد ختام «جمال الخيل العربي»

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الحفل الختامي للنسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي التي جرت على مدى 3 أيام تحت شعار عام الخير.

حضر حفل اليوم الختامي الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والدكتورغانم الهاجري وعدد من الشيوخ.

وانتزعت المهرة «دي مميزة» لمربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة المهرات وحصلت المهرة «نجود الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني على الفضية.

وانتزعت ذهبية المهرات «دي ماسة» لمربط دبي للخيول العربية، فيما حصلت المهرة «نهاوند الزبير» للشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني الفضية. وحقق ذهبية البطولة للأفراس «كلاسيكال ديفوشين ام اي» المملوك للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، فيما حصل على الفضية الفرس «دي نوال» لمربط دبي للخيول العربية.

أما بطولة المهور عمر سنة ففاز بالذهبية المهر «هاتش ال الغندور» لمربط هنايا فيما حصل على الفضية المهر «شهوان الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري. وانتزع ذهبية المهور المهر «غيث الزبير» للشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، أما ذهبية الفحول انتزعها الفحل «ريبال».

وحصلت على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات مزرعة مربط دبي للخيول العربية، فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد الجواد «دي شلال» لمربط دبي للخيول العربية وحصل على 9ر92 نقطة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لرياضة الفروسية.

مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات، ما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة، وأكد سموه أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.