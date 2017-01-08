العين يحافظ على العلامة الكاملة في دوري الطائرة

غرد العين منفرداً على قمة ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بالعلامة الكاملة، بعدما حصد النقاط الكاملة لمبارياته الخمس في البطولة حتى الآن، بفوزه على مستضيفه النصر أول من أمس، بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25 ـ 17 و25 ـ 18 و25 ـ 14، ليصل إلى 15 نقطة، متصدراً للترتيب، وتجمد رصيد النصر عند 6 نقاط.

ظل الوصل مطارداً للعين، بالحفاظ على المركز الثاني في الترتيب، بوصوله إلى 10 نقاط، بعد الفوز بثلاثة أشواط نظيفة على ضيفه حتا، كما احتفظ الجزيرة بمركزه الثالث في الترتيب، بعد فوز صعب على ضيفه عجمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ورفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد عجمان عند 5 نقاط.

في حين، دخل الشباب المربع الذهبي بوصوله إلى 9 نقاط، بعد فوزه في الجولة الخامسة على ضيفه بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة 25-21 و25-15 و25-20، وتوقف رصيد «السماوي» عند نقطتين في المركز الثامن.

تقام مباريات الجولة السادسة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويلتقي فيها الجزيرة مع الشباب والعين مع الأهلي وبني ياس مع النصر وعجمان مع حتا، ويحصل الوصل على راحة في تلك الجولة.