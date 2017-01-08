أحمد بن محمد يرحب بالمشاركين في ملتقى الإبداع

رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالمشاركين في ملتقى المبدعين الثامن، من الفائزين بفئات الدورة الثامنة للجائزة عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تعد الأكبر في العالم من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي، وهو الملتقى الذي ستنظمه الجائزة اليوم في قاعة جودولفين بفندق أبراج الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم «يسرنا ونحن نحتفل في عموم الوطن بمرور 11 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، واختياره نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء، أن نجدد اللقاء السنوي مع المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي.

وأن نستعرض معاً تجاربهم الإبداعية أمام العاملين في مختلف مجالات العمل الرياضي في الدولة، من إداريين ومدربين ورياضيين ومبتكرين، من أجل نشر المعرفة وتعميم الفائدة وتحفيز العاملين في قطاعنا الرياضي المحلي والعربي لتحقيق إنجازات كبيرة في مجال تخصصهم، شعارها التميز والإبداع، وذلك من خلال الاستماع للمبدعين الفائزين والتحاور المباشر معهم ومعرفة كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها».

ترسيخ نهج الإبداع

وأضاف سموه «لم يقف تأثير الجائزة عند حدود تكريم المبدعين وتحفيز القطاع الرياضي على الوقوف على منصات التتويج والتكريم، بل عملت الجائزة على ترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والملتقيات.

وفي مقدمتها ملتقى المبدعين الذي يتيح للمبدعين استعراض تجاربهم المبدعة أمام منتسبي القطاع الرياضي المحلي والعربي، ويمنح العاملين في القطاع الرياضي الفرصة للقاء المبدعين والتحاور معهم، من أجل التحفيز والعمل على ظهور مبدعين جدد ونماذج إبداعية تتناسب مع قطاعنا الرياضي والتطلعات لبلوغه».

ويتضمن ملتقى المبدعين الثامن أربع جلسات، تبدأ الأولى في الساعة 10:00 صباحاً وتحمل عنوان «تجربة رائدة» ويتحدث فيها الفائز بفئة الشخصية الرياضية العربية الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والمرشح السابق لرئاسة فيفا الذي كان سباقاً في المطالبة بإصلاح العمل في المنظمة الدولية وتطهيرها من الفساد.

وتنطلق الجلسة الثانية في الحادية عشر و10 دقائق، وستحمل عنوان «تجارب متميزة» ويتحدث فيها ناصر التميمي الفائز بفئة الإداري المحلي، والرامي الكويتي فهيد الديحاني الفائز بفئة الرياضي العربي، والسعودي علي الزهراني الفائز بفئة المدرب العربي، والعراقي مهند أحمد الفائز بفئة افضل ابتكار تطبيقي.

وتبدأ الجلسة الثالثة في الساعة 11:45 صباحا وتستمر لمدة نصف ساعة، وهي تحمل عنوان «تجارب مبدعة» وتضم 4 بطلات عربيات حازت كل واحدة منهن على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو للمرة الأولى في تاريخ الرياضة العربية، كما يتم جمعهن للمرة الأولى في جلسة واحدة، وهن: التونسيتان ايناس بوبكري، ومروى العامري، والمصريتان هداية أحمد ملاك وسارة سمير.

وتنطلق الجلسة الرابعة الساعة 12 و20 دقيقة ظهراً وتستمر لمدة 40 دقيقة بعنوان «تجارب مؤسسية»، ويتحدث فيها ممثل الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وممثل الجمعية البارالمبية البريطانية.