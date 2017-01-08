الهاشمي يدعو لمبادرة «جسدك أمانة»

دعا عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي، والإماراتي للجوجيتسو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، جميع فئات المجتمع للتفاعل الإيجابي مع حملة «جسدك أمانة»، التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، حيث أكد أن هذه المبادرة ترجمة حقيقية لنشر ثقافة الوعي الصحي، والحد من التعرض للأمراض الشائعة في هذا العصر، إضافة إلى رفع معدلات الإدراك لأساليب الحياة الصحية السليمة.

وقال الهاشمي: حملة «جسدك أمانة» تنسجم مع أهداف واستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً من عناصر اللعبة الأساسية، التي يقوم بنشرها وتثقيفها وتسويقها، لذلك فقد كنا من أولى الجهات الداعمة لها.

حيث إن شعارنا هو «المساهمة في بناء جيل قوي»، وبناء الجيل القوي يتطلب أن يمارس أبناؤنا الرياضة ولعبة الجوجيتسو جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة محلياً وعالمياً. ووفقاً للإحصاءات الأخيرة، يمارس لعبة الجوجيتسو حالياً في الدولة ما يزيد على 76 ألف لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.

وتتضمن اللعبة برامج تدريبية بدنية لرفع معدلات اللياقة، وفقرات أخرى فنية لصناعة الأبطال، وتأهيلهم، وقد أثبتت الدراسات أن اللعبة قللت من حجم الإصابة بأمراض العصر، وعلى رأسها السمنة.