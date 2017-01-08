5 لجان استعداداً لمؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة

بدأ العد التنازلي للمؤتمر الدولي السادس للرياضة في مواجهة الجريمة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الحالي حيث شهدت قاعة الاجتماعات بنادي ضباط الشرطة بالقرهود اجتماعين تنسيقيين برئاسة العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا منسق عام المؤتمر الأول للجان الفرعية والثاني للجنة المراسم والتشريفات.

وفي الاجتماع الأول الذي عقد بحضور فرق العمل التي تم تشكيلها لبحث الاستعداد المبكر للحدث الدولي ناقش المجتمعون تفعيل الأدوار من أجل ظهور المؤتمر بصورة مشرفة.

وتم الاتفاق على تشكيل خمس لجان منبثقة عن اللجنة المنظمة العليا التي يترأسها اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد قائد عام شرطة دبي لإسعاد المجتمع والتجهيزات وهي لجنة المراسم والتشريفات برئاسة العقيد محمد راشد عبدالله ولجنة الضيافة برئاسة العقيد خلفان الجلاف ولجنة الإسكان والإقامة برئاسة المقدم محمد سالم المهيري واللجنة الإدارية برئاسة النقيب خليفة إبراهيم واللجنة الإعلامية التي تضم الزميل محمد حمصي منسقاً إعلامياً.

كما تم الاطلاع على جميع مرافق نادي ضباط الشرطة التي خصصتها القيادة العامة لتسهيل مهمة الوفود المشاركة. وتناول الاجتماع الثاني الخاص بلجنة المراسم والتشريفات الذي حضره العقيد محمد راشد عبدالله مدير إدارة المراسم بشرطة دبي مهام فريق العمل المكلف باستقبال الوفود وتسهيل وصولهم إلى مقر إقامتهم.