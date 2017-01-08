البلوشي بطلاً للثمانية سلندر في مهرجان ليوا الرياضي

توج أول أمس أبطال صعود وضرب تل مرعب في ختام مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2017 الذي أقيم وسط تحديات مثيرة تمكن من خلالها البطل الإماراتي خالد البلوشي من كسر توقيت صعود التل في فئة ثمانية سلندر جير أوتوماتيك بعد أن حقق زمناً وقدره 6,137 ثوان، ليكسررقمه السابق في نفس المنافسات وهو 6,196.

وتميز اليوم الختامي من المهرجان بالكثير من الندية والإثارة بين المشاركين الأربعة والثلاثون خاصة مع المنافسة القوية والشرسة في ضرب التل وفي فئتي الثمانية سلندر أوتوماتيك وستة عادي، واللتان اختتما اليوم الأخير من مهرجان ليوا الرياضي وسط حضور جماهيري كسر حاجز الأربعين ألف متفرج.

وتوج الفائزين في الختام محمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والعقيد سهيل سعيد الخيلي مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية وعبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي وحمدان المزروعي مدير النادي، والعقيد حمدان سيف المنصوري نائب مدير مديرية المنطقة الغربية، وحمد بلكور المزروعي وكانت المنافسات قد بدأت من خلال مراسم المحاولة الأولى للفئتين، لتنطلق بعدها منافسات المحاولة الثانية التي لم تشارك من خلالها كل السيارات بعد أن تعرضت بعضها لأعطال.

وحل في المركز الأول في فئة ثمانية سلندر مزود خالد البلوشي، وثانياً إبراهيم أحمد عكية، وجاسم محمد آل علي، وفي منافسات ستة سلندر جاء أولاً محمد حسن العوبد، وعبد الرحمن السيلاني ثانيا، وثالثاً عبد الله محمد الدهماني.