«الحقايق» تدشن مهرجان محمد بن زايد للهجن اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق اليوم بميدان اللبسة بإمارة أم القيوين مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2017 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللعام السادس على التوالي بمشاركة ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتدشن «الحقايق» منافسات المهرجان التي تستمر على مدار 5 أيام، إذ تركض نجائب الأصايل في منافسات سن الحقايق لمسافة 4 كلم على مدار 50 شوطاً منها 30 شوطاً في الفترة الصباحية و20 شوطاً في الفترة المسائية.

وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان كل الترتيبات الخاصة بالمهرجان، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين وهي عبارة عن 125 سيارة، بالإضافة إلى الجوائز النقدية.

شكر

من جانبه، رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمناً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضات التراثية كافة ولرياضة سباقات الهجن بصفة خاصة، مؤكداً معاليه أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن في اللبسة أثبت نجاحاته في ظل مرور 6 أعوام على بداية المهرجان.

وقال معاليه إن مهرجانات الهجن في الدولة كافة تؤكد على حجم التلاحم الكبير والتجمع الأخوي بين ملاك الهجن من أبناء الدولة ومن الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وطوال خمس سنوات سابقة أقيم فيها المهرجان بإمارة أم القيوين عاش الملاك نجاحات كبيرة مع فعاليات المهرجان لا تزال في الذكرى خاصة وأنه يحمل اسما غالياً على الجميع.

دعم

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن دعم القيادة الرشيدة المستمر والسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حصد النجاحات الواحد تلو الآخر.

فميراث الأجداد حفر في قلوبنا ونحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في رفع مكانة هذه الرياضة التراثية وخروجها بالشكل اللائق، مشيراً على أن سباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أذابوا عنها الصعاب وحملوا شعلة الفخر.

ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا لمنطقة اللبسة في إمارة أم القيوين من ملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد في مهرجان يحمل اسماً غالياً.

ووجه معاليه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وجميع اللجان العاملة على الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل التحضير للمهرجان، مؤكداً ثقته في استمرار النجاح للعام السادس على التوالي.