المؤتمر الأوروبي لأطباء الرياضة في دبي نوفمبر المقبل

ينظم اتحاد الكرة مؤتمر الجمعية الأوروبية لأطباء الرياضة نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اللجنة الطبية بالفيفا ومركز فيفا الطبي المتميز بدبي، ويعقد المؤتمر في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر خارج دول الاتحاد الأوروبي، وأكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة خلال اجتماعه مع لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، الدعم الكامل للجنة للمساهمة في رفع مستوى الطب الرياضي داخل الدولة.

وأعرب عن سعادته باستضافة وتنظيم اتحاد الكرة، لهذا الحدث الذي يؤكد أن الدولة بها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على إنجاح دورات فيفا. حضرالاجتماع الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، والدكتور مجدي اسكندر، والدكتور مبارك الفارسي، والدكتور مراد الغرايري، والدكتور هاشل عبيد الطنيجي، والدكتور أحمد إبراهيم، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة.