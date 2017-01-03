الجمهور الرابح الأكبر في «تنس مبادلة»

شهدت بطولة مبادلة العالمية للتنس 2016 التي اختتمت قبل ثلاثة أيام، الكثير من الإثارة على مدار ثلاثة أيام، وأحرز لقبها الإسباني رافائيل نادال للمرة الرابعة، وكان الرابح الحقيقي في هذا الحدث العالمي هو الجمهور، حيث تدفق الآلاف إلى قرية التنس بمدينة زايد، للمشاركة بالأنشطة المتنوعة وأخذ توقيع أوتوغراف مع نجوم البطولة، ومنح الصغار الفرصة لمقابلة نجومهم المفضلين.

وكان اليافع الإماراتي حسن النويس أحد الذين حضروا جلسات التدريب مع النجوم محققاً حلمه بمقابلة لاعبه المفضل البريطاني أندي موراي المصنف الاول عالمياً خصوصاً بعدما كان النويس قد دعاه للعودة إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة عبر الشبكات الاجتماعية. وقامت جودي موراي والدة اللاعب بمنح الآباء والأبناء دروساً في تنمية المهارات الأساسية، وأهمية ممارسة التنس.