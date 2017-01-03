8 أندية تدشن كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد

تنطلق اليوم، بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، لكرة اليد، ثالث مسابقات الرجال لموسم 2016/ 2017، بمشاركة 8 أندية تدخل الصراع على اللقب بلاعبيها المواطنين، ومن دون المحترفين طبقاً للائحة المسابقة، وتم توزيعها على مجموعتين، الأولى تضم الشارقة والشباب والوصل والعين، بينما الثانية تجمع الجزيرة والأهلي والنصر والشعب.

وتقام المباريات ضمن كل مجموعة بدورة مجمعة من دور واحد على مدار 3 أيام، وجاء توزيع الفرق بناء على نتائجها في بطولة كأس الإمارات للموسم الحالي، وستحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل مباريات المجموعة الأولى.

فيما تستقبل صالة الشيخ سعيد بن حمدان بنادي النصر منافسات فرق المجموعة الثانية، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي يقام 10 يناير الجاري، وتقام مبارياته بنظام الكؤوس بخروج المغلوب، وسيتحدد بنهايته طرفا نهائي المسابقة الذي يجرى 14 يناير الجاري.

والذي سيحدد بطل النسخة 18 للبطولة التي انطلقت موسم 99/ 2000 وكانت تقام تحت مسمى بطولة السوبر حتى موسم 2012/ 2013 وتم تعديل مسماها، لتصبح كأس نائب رئيس الدولة، ويحمل لقب النسخة الأخيرة الملك الشرقاوي.

بداية مشوار البطل

وتحتضن صالة الوصل اليوم مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث يلتقي الشارقة مع العين أولاً وتعقبها مباراة الشباب والوصل، وفي المجموعة الثانية بصالة النصر، يلعب الجزيرة مع الشعب، والأهلي مع النصر، ويستهل الملك الشرقاوي حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة الزعيم، وبطموحات مشتركة عند الفريقين في تحقيق الفوز في بداية المشوار.

ولا يمكن التكهن بالنتيجة خاصة أنهما تعادلا هذا الموسم في بطولة كأس الإمارات ذهاباً وإياباً، حيث تفوق الشارقة في الدور الأول 26/18، وفاز العين في الدور الثاني 25/23.

وفي المجموعة نفسها ستكون هناك مواجهة ديربي قوية أخرى تجمع الإمبراطور الوصلاوي المنتشي بصدارته لمسابقة الدوري حتى الآن، مع جوارح القلعة الخضراء أصحاب المركز الثالث بالدوري، وقد التقيا وجهاً لوجه في بطولة الدوري، وحينها فاز الوصل بصعوبة 27/26، فهل يؤكد الأصفر تفوقه، أم للأخضر رأي أخر؟

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، ستكون صالة النصر اليوم مسرحاً، لموقعتين مثيرتين، الأولى تجمع الجزيرة مع الشعب رابع الدوري، ويذكر أن فخر أبوظبي احتل وصافة كأس الإمارات ويقبع في المركز الخامس بمسابقة الدوري العام حتى الآن، وبالتأكيد سيسعى للعودة مجدداً لوضعه الطبيعي بعد تعثره في بدايات الدوري وخاصة خسارته الأخيرة والثقيلة أمام الشعب الذي يواجهه اليوم 21/27.

وسبق العنكبوت أن فاز على الكوماندوز في بداية مشواره بكأس الإمارات 25/16، ولن تقل المباراة الثانية قوة وإثارة وفيها يلتقي فرسان القلعة الحمراء مع العميد النصراوي، حيث مواجهات الديربي ذات الخصوصية، ولا تخضع مواجهات الفريقين للتكهنات.

حيث تبادلا الفوز في كأس الإمارات، وبتفوق النصر في الدور الأول 23/22، وفاز الأهلي في الدور الثاني بنتيجة 19/27، وينشد طرفا اللقاء الفوز للعودة مجدداً لوضعهما الطبيعي بعد عثراتهما بمسابقة الدوري العام والتي وضعت الأهلي بالمركز التاسع والأخير بثلاث هزائم وفوز وحيد، والحال ليس بأفضل للنصر الذي يحتل المركز الثامن بمسابقة الدوري بفوز وحيد، وتلقيه ثلاث هزائم.