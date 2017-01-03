عروض منح الرخص الدولية تنهال على «الملكي»

كشف مصطفى علي بن أحمد عمشان، الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية بدبي، أنه تلقى اتصالات من عدة دول من أجل الحصول على الرخصة الملكية الدولية في الفروسية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر استجابة ورد فعل سريعاً أحدثه اعتماد النادي الملكي كمركز دولي معترف به.

وكانت قد جاءت ردود أفعال إيجابية واسعة خلفتها المبادرة التي أطلقها ونفذها على أرض الواقع النادي الملكي للفروسية بدبي، والتي تمثلت في بطولة فرسان حكومة دبي الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، وعقب ختام هذه المبادرة التي تحولت إلى احتفالية كبرى بحضور نخبة كبيرة من المسؤولين والقيادات الرياضية والمهتمين وجماهير الفروسية.

والتي أضافت إنجازاً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحصول النادي الملكي للفروسية بدبي على الرخصة الملكية الدولية في الفروسية.

عروض

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية بدبي: أن إدارة النادي تلقت اتصالات من النرويج والهند وماليزيا، بشأن إرسال وفود من الطلبة الفرسان والفارسات إلى النادي الملكي للفروسية، وذلك من أجل الحصول على الرخصة الملكية الدولية للفروسية، مطالبين بعروض تشمل الإقامة والمواصلات والجولات السياحية في إمارة دبي للمشاركين.

إضافة إلى التدريبات في الفروسية والرخصة الدولية، ما يعزز مكانة دبي كمركز سياحي ويؤكد قدرة القطاع الخاص على دعم عجلة الاقتصاد والتجارة والسياحة على مستوى الإمارة.

وأضاف عمشان، أن النادي تلقى أيضاً طلباً لاعتماد أحد مراكز الفروسية في ماليزيا، ليكون مركزاً معتمداً من النادي الملكي للفروسية في دبي، باعتباره مالك الرخصة الملكية الدولية للفروسية، مؤكدين التزامهم بتطبيق كافة المعايير التي يطلبها النادي.

موروث

بدوره، أعرب اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن سعادته البالغة بهذه المبادرة التي نظمها بامتياز النادي الملكي للفروسية.

والتي أسعدت الجميع مسؤولين ومشاركين، خاصة أنها الأولى من نوعها التي تستهدف العاملين بالدوائر الحكومية بدبي، كما أنها رسخت رياضة الآباء والأبناء في نفوس الجميع، وخاصة أنها تأتي وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي وفرت كل متطلبات النجاح والتفوق وصولاً للإبداع لأبناء وبنات الإمارات.

كما أوضح المري، أن لدى البعض فكرة عن هذه الرياضة، ولكن الحدث حقق أهدافه بمزيد من نشر هذه الرياضة للراغبين بممارستها، إلى جانب الصقل والتأهيل لمن لديهم أسبقية بمزاولة الفروسية، وكشف المري أن لديهم في الدائرة فرساناً وفارسات، وبهذا الحدث زادت نسبة المشاركين بهذه الرياضة، مضيفاً أن فريق الدائرة سيكون له شأن في البطولات المقبلة بساحات الفروسية، من خلال مشاركاتنا المقبلة بالبطولات.

مبادرة

أشاد سيف خليفة مطر بن مزينة رئيس مجلس إدارة النادي الملكي، بدور الإدارات الحكومية في تعزيز الرياضة والصحة النفسية للموظفين، معرباً عن سعادته بتحقيق المبادرة، التي تم إطلاقها بالنادي، وما حققته من نجاحات فاق التوقعات كونها فريدة من نوعها، ولم يسبق أن تنافست دوائر حكومية في رياضة الفروسية عالمياً. مؤكداً، أن النادي مستمر في عطائه بتنويع الفعاليات.