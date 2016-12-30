سفارة الإمارات في سلطنة عمان تنظم فعالية رياضية للمشي

نظمت سفارة الدولة في العاصمة العمانية مسقط، فعالية رياضية للمشي، بمجمع السلطان قابوس، لأعضاء البعثة وموظفي السفارة وأسرهم، ضمن برنامج الرعاية الصحية، الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وشارك في الفعالية السفير محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى السلطنة، الذي قال إن هذه الفعالية تأتي في إطار تنفيذ الأجندة الوطنية وتماشياً مع رؤيتها 2021، وتبني نمط حياة صحي قادر على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين.

وأشار إلى أن هذا البرنامج دليل على حرص وزارة الخارجية ومسؤوليها على صحة موظفيها، وضرورة تبنيهم أنماط حياة صحية داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن رياضة المشي تعد من أهم الوسائل القادرة على حرق السعرات الحرارية، والتخلص من الوزن الزائد.

ويذكر أن برنامج الرعاية الصحية لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يسعى إلى توفير أرقى أنواع الرعاية الصحية للموظفين كافة في مقر ديوان الوزارة، وبعثات الدولة في الخارج.