عزبة الإمارات تتوهج في «بيرق» مهرجان الظفرة

توّجت عزبة الإمارات، المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وأنجاله الكرام، إنجازاتها في مهرجان الظفرة العاشر، بحصولها على المركز الأول في شوط البيرق (الجمل 50)، للمرة السادسة على التوالي، لتضيف إنجازاً وفخراً جديداً إلى سجلها الذهبي الحافل، ولتحافظ بذلك على مركزها الأول.

ومكانها الرائد وصدارتها بكل جدارة وأينما حلت، ولتؤكد كذلك على أنها تمتلك أجمل وأقوى المطايا من نخبة الأصايل المحليات ذات السلالات العريقة والنقية. وفي اليوم الأخير من مهرجان الظفرة بدورته العاشرة، شكل بيرق الظفرة مسك ختام المهرجان.

ووسط حضور جماهيري كبير وفرحة عارمة، سلم سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بيرق الظفرة إلى عبد العزيز عايض القحطاني مدير عزبة الإمارات، ليسدل الستار بهذا الإنجاز الكبير على فعاليات مهرجان الظفرة، ولتبقى عزبة الإمارات بمشاركاتها الفاعلة وأنشطتها المتنوعة، في صدارة المشهد العام في مهرجان الظفرة بدورته العاشرة.

إهداء الإنجاز

وأهدى عبد العزيز القحطاني الناموس بهذا الفوز، إلى القيادة الرشيدة، معبراً عن فرحته وفخر عزبة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير.

وقال: نحن سعداء وفخورون بهذا الفوز المستحق، الذي تحقق بفضل توجيهات واهتمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حيث يحرص سموه دائماً على اقتناء أجود وأفضل سلالات الإبل العربية الأصيلة، القادرة على المنافسة والفوز وتحقيق المراكز الأولى. وهذا الإنجاز هو تتويج لجهود ومبادرات سموه الدائمة، والهادفة إلى المحافظة على سلالات الإبل العربية الأصيلة نقية وخالية من أي تهجين.

كما أكد القحطاني أن هذا الفوز مسك ختام، وتاج فخر للإنجازات الذهبية التي حققتها عزبة الإمارات، خلال مشاركتها في مزاينة الظفرة، لتحافظ بذلك على مركزها، وسجلها الحافل بالإنجازات الكبيرة في كافة مشاركاتها الداخلية والخارجية، حيث تحظى دائماً بالمراكز المتقدمة، ولديها سجل ذهبي في كبرى ميادين المزاينات.

«الجمل 50» يلفت الأنظار

وكانت منقية عزبة الإمارات (الجمل 50)، قد لفتت أنظار الجماهير بجمالها، وحظيت بالإعجاب لتميزها منذ استقرارها في شبوك المزاينة، وتوقع الجمهور منذ وقت مبكر، تصدر إبل عزبة الإمارات وانتزاعها البيرق دون منافسة.

حيث قام عدد كبير من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بتزيين سياراتهم بصور أصحاب السمو الشيوخ، وشعار عزبة الإمارات، وصور أجمل إبلها، كما تزينت العديد من السيارات بأبيات شعرية، تؤكد على أن عزبة الإمارات ستحظى بالبيرق السادس.

وهذا ما تحقق بعد أن أعلنت لجنة التحكيم عن تتويج إبل عزبة الإمارات بالمركز الأول، فعمت الفرحة ميدان الظفرة، وعبر المئات من جمهور عزبة الإمارات من أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير، ونظمت الجماهير مسيرة ضخمة بهذه المناسبة.

إنجازات للعزبة

ومن أهم إنجازات عزبة الإمارات في الدورة العاشرة لمهرجان الظفرة، تحقيق المطية «مكيدة» لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، لقب أجمل حايل في منافسات شوط الشيوخ، بعد أن حصلت على أعلى نسبة بمقاييس الجمال (97 في المئة)..

كما حققت المطية «النصيبه» لسمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، المركز الأول في شوط أجمل حقه لأصحاب السمو الشيوخ، بعد أن تميزت بجمالها خلال المنافسات، وحصلت على أعلى نسبة من الدرجات (96 في المئة).. لتتوج العزبة إنجازاتها بعد ذلك بتحقيق المركز الأول في شوط البيرق (الجمل 50)، للمرة السادسة على التوالي.

حضور

حضر حفل التكريم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة العاشر، ومحمد سعيد المهيري وكيل إدارة أعمال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017 في سويحان.

وسنان أحمد المهيري رئيس اللجنة المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، وعبد الله محمد جابر المحيربي نائب رئيس اللجنة المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالنادي، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام بالنادي.