رابع جولات طائرة الرجال تقام اليوم بسبب العام الجديد

تقام جميع مباريات الجولة الرابعة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال في اليوم، بدلاً من إقامتها على مدار يومين كما يقضي نظام البطولة، مراعاة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة، إلى منح اللاعبين والمدربين الأجانب في الأندية، إجازة غد السبت، بمناسبة أعياد نهاية السنة الميلادية. ويلتقي في الجولة الرابعة، عجمان مع الوصل وحتا مع الأهلي والعين مع الشباب وبني ياس مع الجزيرة، والمباراتان الأخيرتان، هما الأهم في تلك الجولة.

ويسعى العين حامل اللقب، إلى مواصلة انتصاراته، والحفاظ على علامته الكاملة، التي وضعته على الصدارة برصيد 9 نقاط، عندما يلتقي الشباب الساعي بدوره إلى اقتناص فوز ثمين يقفز به إلى مشاركة الصدارة مع «الزعيم».

ويتقاسم «الجوارح» المركز الثاني بـ 6 نقاط، مع كل من الوصل، والنصر الذي يحصل على راحة من المباريات في تلك الجولة، فيما يحل الجزيرة برصيد 3 نقاط، ضيفاً ثقيلاً على بني ياس صاحب النقطتين فقط من مباراتين، والفريقان يطمعان إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، للحفاظ على حظوظهما بالدخول إلى المربع الذهبي، في حين ستكون مواجهة عجمان والوصل، تحدياً خاصاً بين الفريقين، فالأول لديه 3 نقاط. ويتميز في الموسم الحالي بعروضه القوية مع تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأما الوصل 6 نقاط، ويتطلع إلى الفوز وتعثر العين.