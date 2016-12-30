«عمومية» السلة تخرج الهواء الساخن للأندية

سقط المقترح، الذي قدمه نادي الوحدة والخاص بفتح باب الانتقالات للاعبي كرة السلة، بعد عمر 28 سنة، لدى التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد السلة، الذي عُقد مساء أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، بحضور ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عمر خلف. وترأس الجلسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، وشهد الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة نقاشاً ساخناً وموضوعياً في الوقت نفسه.

حيث أخرج عدد من ممثلي الأندية الهواء الساخن من صدروهم وتحدثوا بكل شفافية عن ملاحظاتهم في كثير من المحاور الخاصة بالنشاط وتنظيم المسابقات وجدولة المباريات.

وأعلنوا رفضهم لطريقة ضغط البرنامج التنافسي المحلي، وتم الأخذ والرد بينهم ورئيس اتحاد اللعبة من جهة، وبين المدير الفني للاتحاد من جهة ثانية، واتفق الجميع في النهاية على ضرورة مراعاة الملاحظات، التي أبداها ممثلو الأندية في الموسم المقبل.

ورحب القرقاوي في بداية الاجتماع بالحضور مؤكداً الدور المتكامل للأندية مع الاتحاد في تطور اللعبة وقدم نصائح عديدة للأندية من أجل الارتقاء باللعبة، وشدد القرقاوي على ضرورة الاهتمام بالمراحل السنية واكتشاف مواهب من أصحاب الأطوال المناسبة.

مشيراً إلى أن اللعبة كانت تضم مواهب كثيرة قبل 20 عاماً أمثال المرحوم محمد فوزان وأحمد الجاسم وعبد اللطيف عبد الإله، واختلف الوضع بعد ذلك كثيراً وانعكس ذلك سلباً على المنتخبات الوطنية.

أجندة الاجتماع

وتم استعراض أجندة الاجتماع المحددة في جدول الأعمال ابتداء من التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، ثم التصديق على التقارير الإدارية والفنية والمالية، ثم الاطلاع على البرنامج الزمني لنشاط الموسم الحالي، وتم الإعلان فيه عن عدم مشاركة المنتخب الوطني لأول مرة في بطولة دبي الدولية المقبلة، التي تقرر تحريكها لتقام في شهر فبراير بدلاً عن يناير 2017 كي لا يضطر الاتحاد لإيقاف المسابقات المحلية لفترة طويلة..

لا سيما والنشاط المحلي متوقف حالياً، بسبب ارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في البطولة العربية بالقاهرة، حيث تم التأمين على استمرار النشاط المحلي مع بطولة دبي الدولية على أن تكون المشاركة فيها لفريقين من الإمارات هما الأهلي والشباب.

مقترحات الأندية

وجاءت بعد ذلك المحاور الأهم في الجمعية وهي المقترحات المقدمة من الأندية، وشهدت نقاشاً متبايناً تم حسم معظمه بالتصويت وسط جدل كثيف، وبدأت الاقتراحات من نادي الوحدة، الذي طلب السماح للاعبين المواطنين بالانتقال بعد سن 28 سنة.

ولكن حدث اختلاف كبير أفضى في النهاية إلى إجراء تصويت جاءت نتيجته ضد هذا الاقتراح، برغم أن رئيس الاتحاد ومقدم الاقتراح أكدا أن الغرض من المقترح هو الموافقة على دراسته، وليس إقراره وتنفيذه، ولكن الأغلبية صوتت ضد دراسته ناهيك عن تنفيذه وجاءت النتيجة 8 مقابل 6؛ كما قدم الوحدة مقترحاً ثانياً للسماح للاعب المقيم من مواليد الدولة باللعب، ضمن المراحل السنية حتى عمر 18 سنة، وتمت الموافقة على دراسة المقترح.

ورفض أعضاء الجمعية التعميم الذي أرسله الاتحاد بشأن تحمل الأندية تكاليف الحكام المحايدين لإدارة المباريات، فيما تمت الموافقة على مقترح فتح باب المشاركة لأبناء المواطنات ما يزيد عمرهم على 18 سنة في مسابقات الاتحاد والموافقة على مقترح إقرار نظام الإعارة بين الأندية مع وضع اللوائح والضوابط المنظمة لذلك أسوة بما هو موجود في اتحادات الألعاب الجماعية.

وأكد القرقاوي أن جميع القرارات التي صدرت من الجمعية سوف يتم صياغتها ورفعها للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مشيداً بالنقاش الصريح من جميع أعضاء الجمعية العمومية، وأثنى أيضاً ممثل الهيئة العامة عمر خلف على حرص الأندية في تقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطور اللعبة، وقال إن النقاش برغم سخونته، يعبر عن جمعية عمومية حقيقية.

لجنة للمتابعة

تم في ختام الجلسة الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة قرارات الجمعية العمومية برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وعضوية عبد اللطيف الفردان وسالم المطوع وخالد الهاجري ومنير بن الحبيب.

وكان قاسم دعدوش تولى مسؤولية مقرر الاجتماع للجمعية، واعداد التوصيات والمقترحات.

«طيران الامارات» تحلّق في «عربية السلة» اليوم

تفتتح اليوم البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة «بطولة طيران الإمارات» للرجال بلقاء منتخب مصر مع نظيره البحريني الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت دبي، في أولى مباريات البطولة التي تجرى منافساتها على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة منتخبات: الإمارات ومصر والبحرين والسعودية والجزائر والمغرب، حيث تقام منافسات البطولة من مجموعة واحدة.

وقد أجريت القرعة مساء أمس الأول بأحد فنادق القاهرة وحضرها د.مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي وحنفي أبوطالب أمين عام الاتحاد العربي ومتولي أبو سريع مدير الاتحاد العربي وعوض سامي مدير العلاقات العامة بالاتحاد العربي وشريف أحمد زكي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

وتقام اليوم مباراة واحدة فقط، على أن تستكمل بقية المباريات على التوالي في البطولة التي تستمر حتى 8 يناير 2017، وفي اليوم التالي للبطولة «السبت» تلعب السعودية مع المغرب الساعة 6 مساء، وبعدها يلتقي منتخبنا مع نظيره الجزائري في الثامنة مساء، وهي المباراة الأولى للأبيض في البطولة.

مباريات الأحد والاثنين

وتقام يوم الأحد 3 مباريات حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره البحرين في الرابعة عصرا، ثم السعودية مع الجزائر في السادسة مساء، والمغرب يواجه المنتخب المصري في الثامنة مساء. ويوم الاثنين تبدأ المباريات بلقاء الجزائر مع المغرب، والبحرين ضد السعودية.

ومنتخبنا يواجه نظيره المصري. ويوم الثلاثاء المغرب مع البحرين، ومنتخبنا مع نظيره السعودي، ومصر تواجه الجزائر. ويوم الأربعاء يلعب منتخبنا ضد المغرب، والجزائر ضد البحرين، والسعودية ضد مصر. وتحصل الفرق المشاركة على راحة يوم الخميس المقبل، على أن تواصل منافسات الدور الثاني .

حيث يلتقي الجمعة صاحب المركز الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس. أما صاحبا المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة فيلعبان يوم 7 يناير مع فرق متأهلة من الدور الثاني، وبالتالي فإن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في المجموعة فإن لديهما فرصة أفضل للراحة في مثل هذه الحالة. ومثل منتخبنا في إجراءات هذه القرعة شريف أحمد زكي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

معسكر الإسكندرية

وكان منتخبنا قد انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة بعد معسكر ناجح أقامه هناك لعب خلاله عددا من المباريات القوية مع فرق مختلفة ذات مستويات متنوعة أيضا من أجل إيجاد الانسجام الكامل بين لاعبينا. وتضم قائمة منتخبنا 12 لاعبا وهم: سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم وأحمد عبداللطيف ومحمد عبدالله مسعود.

وراشد أيمن، وعمر خالد، وحمد يعقوب غابش، وحميد هاشل، وخليفة خليل وخالد خليفة عبدالله، تحت قيادة المدرب المواطن الكابتن عبدالحميد إبراهيم. وكانت آخر تجربة خاضها منتخبنا الوطني في مدينة دمنهور إحدى مدن محافظة البحيرة.

حيث أقيمت مباراة ضد دمنهور وحضرها اللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، مساء الثلاثاء الماضي وذلك على ملعب الصالة المغطاة بمدينة دمنهور، وأسفرت المباراة عن فوز منتخبنا على فريق دمنهور بنتيجة 53 نقطة مقابل 44 نقطة.

الفردان: فرصة للتجارب

من جانبه، قال عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة منتخبنا إن مثل هذه البطولات تعتبر إضافة خبرات جديدة للاعبينا خاصة الشبان قائلا: «سيلعب المنتخب عددا مناسبا من المباريات في البطولة التي يشارك فيها 6 منتخبات.

وهناك تنوع كبير في المستويات المتواجدة خاصة من أفريقيا بوجود منتخبات مصر والجزائر والمغرب، والاحتكاك مع المدرسة الأفريقية مفيد للغاية للاعب الخليجي بشكل عام، نظرا للتطور المتواجد بين هؤلاء اللاعبين».

وأضاف: «بدون شك هناك فرصة مناسبة لنا لتجربة عناصرنا وعددها ما بين 5 إلى 6 لاعبين يتواجدون في المنتخب الأول، وبالتالي نؤكد أنها فرصة للوجوه الجديدة». وتابع: لابد أن نتوجه بالشكر إلى رئيس الاتحاد العربي، وهذا ليس لكونه إماراتياً، وهو اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ولكن لأنه نجح في أن يقيم هذا العام 6 بطولات مختلفة، بعكس ما كنا نشاهده من قبل من بطولة أو اثنتين فقط.

وهذا يؤكد الرغبة الكبيرة للقرقاوي لتطوير مستوى اللعبة عربيا. وختم بالقول: «كنا نطمح إلى وجود منتخبات أكثر من ذلك، ليس فقط من أجل المنافسة، ولكن من أجل التواجد العربي بين شبابنا، وهناك استفادة كبيرة لكافة المتواجدين في مجال اللعبة».

الزعابي حكم مرافق

ويذكر أن حكمنا الدولي سالم الزعابي يرافق منتخبنا الوطني في البطولة، وهو من الحكام الدوليين أصحاب الكفاءة العالية، وسبق له تحكيم عدد كبير من البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات، وهو الحكم الدولي الوحيد حاليا بين حكامنا المواطنين.